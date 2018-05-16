Додано: Чет 17 тра, 2018 16:56
Соьгодні намагався зробити платіж з картки Альфа банку, зареєстрованої в П-24 на свою картку Привата. Надішла смс про необхідність підтвердження платежу. Подзвонив, відповів на всі питання. Платіж був забракований. Оператор повідомила, що Альфа банк відмовив у проведенні платежу і треба звертатися туди. Подзвонив до Альфа банку, перевірив чи не заблокована картка, встановлені ліміти. Все нормально там було. І головне!!! Запиту на списання від Привата просто не надходило. Платіж тупо був забракований. І чому? Моє припущення, що знову моя донецька реєстрація. Співробітник Привата, мабуть "перестрахувалася" за логікою, как би чєго нє вишло! Це не все!!! Повторно дзвоню на 3700, а мені кажуть, що мого номера немає в базі даних Привата. Далі буде...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!