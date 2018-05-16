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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7581758275837584
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:46

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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 16:56

Брехливі співробітники Привата

Соьгодні намагався зробити платіж з картки Альфа банку, зареєстрованої в П-24 на свою картку Привата. Надішла смс про необхідність підтвердження платежу. Подзвонив, відповів на всі питання. Платіж був забракований. Оператор повідомила, що Альфа банк відмовив у проведенні платежу і треба звертатися туди. Подзвонив до Альфа банку, перевірив чи не заблокована картка, встановлені ліміти. Все нормально там було. І головне!!! Запиту на списання від Привата просто не надходило. Платіж тупо був забракований. І чому? Моє припущення, що знову моя донецька реєстрація. Співробітник Привата, мабуть "перестрахувалася" за логікою, как би чєго нє вишло! Це не все!!! Повторно дзвоню на 3700, а мені кажуть, що мого номера немає в базі даних Привата. Далі буде... :twisted:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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