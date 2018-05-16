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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 16:56
Брехливі співробітники Привата
Соьгодні намагався зробити платіж з картки Альфа банку, зареєстрованої в П-24 на свою картку Привата. Надішла смс про необхідність підтвердження платежу. Подзвонив, відповів на всі питання. Платіж був забракований. Оператор повідомила, що Альфа банк відмовив у проведенні платежу і треба звертатися туди. Подзвонив до Альфа банку, перевірив чи не заблокована картка, встановлені ліміти. Все нормально там було. І головне!!! Запиту на списання від Привата просто не надходило. Платіж тупо був забракований. І чому? Моє припущення, що знову моя донецька реєстрація. Співробітник Привата, мабуть "перестрахувалася" за логікою, как би чєго нє вишло! Це не все!!! Повторно дзвоню на 3700, а мені кажуть, що мого номера немає в базі даних Привата. Далі буде...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:25
Брехливі співробітники Привата 2
Звертаюся до чату, викладаю ситуацію, намагаюся отримати пояснення. Оператор чату каже, що я не пройшов ідентифікацію, тому платіж і був забракований. Я кажу, що це брехня і на всі запитання по ідентифікації я відповів правильно! Якщо це не так, то нехай скажуть, яка відповідь була не вірною?
І перша брехня і нестиковка показань!! Оператор 3700 в якості причини бракування платежу назвала відмову з боку Альфа банку на списання з картки, а оператор чату - неуспішна ідентифікація! Хто бреше з них?
Намагаюся оформити скаргу в чаті. Жура Олександр відмовляє в реєстрації скарги, мовляв рішення прийнято Банком і оскарженню не підлягає. Тобто порушує закон України про звернення громадян! Рішення прийнято було не банком, а конкретним працівником! І я хочу оспорити його правомірність. І взагалі, це не справа співробітка, оцінювати доречність і суть скарги. Зареєструй і на тому твоя місія завершена. Так і не отримав номер звернення. Зробив скрін з відмовою. Далі буде!
П.С. Пишу частинами, бо зі смартфону і інет слабкий, щоб текст не загубити.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:42
Через Моню или через другой сторонний сервис например karton.ua попробуйте.
Додано: Чет 17 тра, 2018 17:52
Брехливі співробітники Привата 3
Відновлюю в терміналі фінансовий номер. Дзвоню на 3700 і намагаюся зареєструвати скаргу. Оператор пані Марина намагається мені довести, що співробітник банку не винувата, що платіж забракований і це програмний комплекс не дозволив провести платіж з метою попередження шахрайства! Чи програмний комплекс банку видалив мій фінансовий номер з бази Привата, відповідь я так і не почув. Нарешті все ж оформили скаргу на порушення Журою Олександром закона про звернення громадян України і не правомірні дії оператора 3700, що полягають в дезінформації з приводу причини бракування платежу. Чи хто там з них бреше: оператор чату Жура Олександр чи оператор 3700. Також хотів би дізнатися про справжню причину бракування платежу і хто видалив з бази даних Привата мій фінансовий номер: злий програмний комплекс чи шаловливі рученята співробітника банку? І найсмішніше в епілогу...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:10
Епілог! Ось воно як буває...
І нарешті я запитав...А це нормально, що Ви спілкуєтеся зі мною і реєструєте звернення без ідентифікації? Може це не я, а шахрай, що дзвонить з мого номеру, а смартфон я загубив або вкрали? Пані Марина повідомила, що все за уставом і жодних поблем. Я знов таки дозволив собі поставити під сумнів таке твердження і попросив пані Марину оформити скаргу на себе. От такий я Фома нєвєрующий... Дзвінок записав. Тепер напишу письмово їм на пошту ще. Хочу отримати відповіді на свої питання і дізнатися, хто винуватий в дезінформації клієнта? І які міри покарання прийняті відносно того, що мені зіпсували настрій і Приват не виконав свої забов'язання згідно публічної оферти, а саме не провів переказ і порушив мої фінансові плани. Ганьба.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 17 тра, 2018 18:15, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:16
Под какой грушей горшок потерял
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:18
Точно! Все шукаю розваг собі. Видаляють вже не перший раз фінансовий номер, щоб порозважати мене... Вєсєлья закрай!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:20
НА КРИПТОБИРЖЕ ВСЕ СПУСТИЛ ОН.
Щось мені з ТАС "щастить"
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