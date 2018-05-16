Козак-характерник написав:І нарешті я запитав...А це нормально, що Ви спілкуєтеся зі мною і реєструєте звернення без ідентифікації? Може це не я, а шахрай, що дзвонить з мого номеру, а смартфон я загубив або вкрали? Пані Марина повідомила, що все за уставом і жодних поблем. Я знов таки дозволив собі поставити під сумнів таке твердження і попросив пані Марину оформити скаргу на себе. От такий я Фома нєвєрующий... Дзвінок записав. Тепер напишу письмово їм на пошту ще. Хочу отримати відповіді на свої питання і дізнатися, хто винуватий в дезінформації клієнта? І які міри покарання прийняті відносно того, що мені зіпсували настрій і Приват не виконав свої забов'язання згідно публічної оферти, а саме не провів переказ і порушив мої фінансові плани. Ганьба.
P.S. А ідентифікація не була потрібна пані Марині, мабуть, бо перший раз саме вона мене й ідентифікувала... Голос схожий. І скоріш за все вже була в курсі ситуації. І знала чиї шаловливі ручки видалили мій фінансовий номер і забракували платіж.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 17 тра, 2018 18:40, всього редагувалось 1 раз.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав:P.S. А ідентифікація не була потрібна пані Марині, мабуть, бо перший раз саме вона мене й ідентифікувала... Голос схожий. І скоріш за все вже була в курсі ситуації. І знала чиї шаловливі ручки видалили мій фінансовий номер і забракували платіж.
КХ, тут вже давним давно немає представника банку, тому ваші звернення люди читають хіба як анєкдоти..
пишіть Президенту України! Гаранту КОнституції і усього решту люду
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Козак-характерник написав:P.S. А ідентифікація не була потрібна пані Марині, мабуть, бо перший раз саме вона мене й ідентифікувала... Голос схожий. І скоріш за все вже була в курсі ситуації. І знала чиї шаловливі ручки видалили мій фінансовий номер і забракували платіж.
КХ, тут вже давним давно немає представника банку, тому ваші звернення люди читають хіба як анєкдоти..
пишіть Президенту України! Гаранту КОнституції і усього решту люду
За цим не станеться! До Господа Бога дійду...Трампа на вуха поставлю! Треба ж чимось людей розважити. Країна повинна знати своїх героїв, як кати зеленого монстра знущаються над козаками!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
mihasik написав:Смысл этих жалоб, всё равно это останется между вами и банком, и ни начто не повлияет.
Людська гідність і профілактика майбутніх ексцесів. Порушено право наважливішого звання - ГРОМАДЯНИНА України! А громадянин - джерело влади. Бий узурпаторів!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!