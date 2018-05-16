Ну ось я і тут...ще надоїм...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:25
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:28
краще цього пана потурбуйте
(див відео із ябком)
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Додано: Чет 17 тра, 2018 19:38
По своему опыту:
если Приват просит подтверждение платежа - не надо звонить 3700 и общаться с гестапо. Решение все равно будет принимать короед, вероятность успеха - 50/50.
Надо сходить на
Впрочем, у кого есть час и натхнення - могут писать в Лигу Наций и Лигу поддержки сексуальных реформ
Додано: Чет 17 тра, 2018 19:56
Тобто погоджує платіж все ж програмний комлекс і пані Марина вірно казала, що вини співробітника в цьому немає? Чи вручну співробітник? Хто точно знає?
П.С. А видаляє з бази Привата фінансовий номер теж злий програмний комплекс? І навіщо брехати, що платіж відхиляє Альфа? І до того, чи дійсно можна приймати скарги по тіліпону без ідентифікації? Щось маю сумніви, що внутрішні правила банку це дозволяють. Яке має право працівник чату тлумачити суть і доречність скарги чи звернення, порушуючи закон про звернення? Його функція механічна, зареєстрував і крапка. Багато питань в мене без відповідей. Хочу отримати письмову відповідь. Алгоритм співпраці з банком повинен бути зрозумілим.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:08
я токо за подобные истории на ветке. во первых истории про приключения в нашей БСУ всегда интересно читать если они не касаются тебя ну и каждый раз дополнительный плюс в чашу "почему я не пользуюсь бегемотом" =)
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:17
З Приватом вимушений співпрацювати. Хотів купити через них код біржі. Приват порушив мої фінансові плани.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:27
Решение в любом случае принимает короед, никак не девочка Марина.
А у девочки Марины - несколько стандартных отмазок:
- программа проанализировала стотыщ факторов...
- другой банк отклонил платеж (это - откровенная ложь, а вдруг прокатит)
- спробуйте пизнише
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:27
А это, видимо, стандарт государственного банкинга теперь. Мне сначала пять дней врали, что с моим платежом всё хорошо, и он будет проведен в регламентные сроки три банковских дня, через три банковских дня начали врать, что при проведении платежа произошла ошибка, и нужно оформить заявку на возврат. Просьбу предоставить документ о внесении наличных средств (через терминал платил) сначала просто игнорировали, потом прислали какую-то писулю с текущей датой. На возражение о том, что документ не может быть подлинным, так как средства вносились не этим числом, стали врать, что ещё при внесении денег произошёл сбой, поэтому проводка была сделана вручную по факту обращения. Естественно, вопрос о том, как быть с пятидневным враньём про успешную операцию, остался без ответа.
Так что можно не сомневаться, что вранья там припасено на любую ситуацию и в любых количествах, и доказать что-то будет невозможно, поскольку никаких документальных свидетельств на руках не остается.
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:32
Ви це точно знаєте? Все ж хочу отримати офіційну відповідь.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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