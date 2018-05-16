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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7584758575867587>
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:25

  Інкогніто написав:Нам Вас не вистачало:)

Козак-характерник написав:.

Ну ось я і тут...ще надоїм... :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:28

краще цього пана потурбуйте
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:30

Козак-характерник краще надопий
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:38

По своему опыту:
если Приват просит подтверждение платежа - не надо звонить 3700 и общаться с гестапо. Решение все равно будет принимать короед, вероятность успеха - 50/50.
Надо сходить на https://pb.ua/photo/ и сделать селфи с картой. Вероятность успеха - 100%

Впрочем, у кого есть час и натхнення - могут писать в Лигу Наций и Лигу поддержки сексуальных реформ
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 19:56

  mustbe написав:По своему опыту:
если Приват просит подтверждение платежа - не надо звонить 3700 и общаться с гестапо. Решение все равно будет принимать короед, вероятность успеха - 50/50.
Надо сходить на https://pb.ua/photo/ и сделать селфи с картой. Вероятность успеха - 100%

Впрочем, у кого есть час и натхнення - могут писать в Лигу Наций и Лигу поддержки сексуальных реформ

Тобто погоджує платіж все ж програмний комлекс і пані Марина вірно казала, що вини співробітника в цьому немає? Чи вручну співробітник? Хто точно знає?

П.С. А видаляє з бази Привата фінансовий номер теж злий програмний комплекс? :P І навіщо брехати, що платіж відхиляє Альфа? І до того, чи дійсно можна приймати скарги по тіліпону без ідентифікації? Щось маю сумніви, що внутрішні правила банку це дозволяють. Яке має право працівник чату тлумачити суть і доречність скарги чи звернення, порушуючи закон про звернення? Його функція механічна, зареєстрував і крапка. Багато питань в мене без відповідей. Хочу отримати письмову відповідь. Алгоритм співпраці з банком повинен бути зрозумілим.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:08

  mihasik написав:Смысл этих жалоб, всё равно это останется между вами и банком, и ни начто не повлияет.

я токо за подобные истории на ветке. во первых истории про приключения в нашей БСУ всегда интересно читать если они не касаются тебя ну и каждый раз дополнительный плюс в чашу "почему я не пользуюсь бегемотом" =)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:17

  mephala написав:
  mihasik написав:Смысл этих жалоб, всё равно это останется между вами и банком, и ни начто не повлияет.

я токо за подобные истории на ветке. во первых истории про приключения в нашей БСУ всегда интересно читать если они не касаются тебя ну и каждый раз дополнительный плюс в чашу "почему я не пользуюсь бегемотом" =)

З Приватом вимушений співпрацювати. Хотів купити через них код біржі. Приват порушив мої фінансові плани.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:27

Решение в любом случае принимает короед, никак не девочка Марина.
А у девочки Марины - несколько стандартных отмазок:
- программа проанализировала стотыщ факторов...
- другой банк отклонил платеж (это - откровенная ложь, а вдруг прокатит)
- спробуйте пизнише
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:27

  Козак-характерник написав:І перша брехня і нестиковка показань!! Оператор 3700 в якості причини бракування платежу назвала відмову з боку Альфа банку на списання з картки, а оператор чату - неуспішна ідентифікація! Хто бреше з них? :evil:

А это, видимо, стандарт государственного банкинга теперь. Мне сначала пять дней врали, что с моим платежом всё хорошо, и он будет проведен в регламентные сроки три банковских дня, через три банковских дня начали врать, что при проведении платежа произошла ошибка, и нужно оформить заявку на возврат. Просьбу предоставить документ о внесении наличных средств (через терминал платил) сначала просто игнорировали, потом прислали какую-то писулю с текущей датой. На возражение о том, что документ не может быть подлинным, так как средства вносились не этим числом, стали врать, что ещё при внесении денег произошёл сбой, поэтому проводка была сделана вручную по факту обращения. Естественно, вопрос о том, как быть с пятидневным враньём про успешную операцию, остался без ответа.
Так что можно не сомневаться, что вранья там припасено на любую ситуацию и в любых количествах, и доказать что-то будет невозможно, поскольку никаких документальных свидетельств на руках не остается.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:32

  mustbe написав:Решение в любом случае принимает короед, никак не девочка Марина.
А у девочки Марины - несколько стандартных отмазок:
- программа проанализировала стотыщ факторов...
- другой банк отклонил платеж (это - откровенная ложь, а вдруг прокатит)
- спробуйте пизнише

Ви це точно знаєте? Все ж хочу отримати офіційну відповідь.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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