народна приказка каже "хоу не врєдно"
вже писав - тут нема оф. представника.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:36
народна приказка каже "хоу не врєдно"
вже писав - тут нема оф. представника.
+50грн !
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Додано: Чет 17 тра, 2018 20:37
Я в Привате не работаю и им не владею, если ты об этом.
Потому - это моё имхо.
А от кого ты ждешь официальный ответ ? От вселенского разума ?
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:42
Це багато чого пояснює. Я читав як Пишний вурдалака кровушки хотів попити з Імпрінтера. Кровопійці! Паразити на тілі ніжних свинорилів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:44
Re: Приватбанк
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:48
Щирі козацькі вітання! На кріптопікнічку!
П.С. Напишу їм на хелп зі скрінами. Сподіваюся аудіорозмови в них пишуть.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50
Re: Приватбанк
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50
Re: Приватбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 17 тра, 2018 20:54
На профільній гілці. Картку локнули, але криворуко. Й тут до пуття нічого довести не можуть. Урожай на хліб з маслом вистачає. Кролік смокче...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:30
Почитать, конечно, полезно.
А выяснялово на "высшем" уровне~пустая трата времени,вот если б наливали кэшбэком)
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