RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7585758675877588>
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:36

народна приказка каже "хоу не врєдно" :)

вже писав - тут нема оф. представника.
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:37

Ви це точно знаєте? Все ж хоу отримати офіційну відповідь.

Я в Привате не работаю и им не владею, если ты об этом.
Потому - это моё имхо.

А от кого ты ждешь официальный ответ ? От вселенского разума ?
mustbe
 
Повідомлень: 473
З нами з: 27.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:38

Вітаю, Козак-характерник!
Де пропадали? ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:42

  M-Audio написав:А это, видимо, стандарт государственного банкинга теперь

Це багато чого пояснює. :mrgreen: Я читав як Пишний вурдалака кровушки хотів попити з Імпрінтера. Кровопійці! Паразити на тілі ніжних свинорилів. :)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25076
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1545 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:44

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Я читав як Пишний вурдалака кровушки хотів попити з Імпрінтера. Кровопійці!


Що за історія?
V2
4
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:48

  V2 написав:Вітаю, Козак-характерник!
Де пропадали? ;)

Щирі козацькі вітання! :) На кріптопікнічку!

П.С. Напишу їм на хелп зі скрінами. Сподіваюся аудіорозмови в них пишуть.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25076
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1545 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:На кріптопікнічку!


Як урожай? ;)
V2
4
 
Повідомлень: 5149
З нами з: 03.07.09
Подякував: 199 раз.
Подякували: 761 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:50

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Сподіваюся аудіорозмови в них пишуть.


і ДНК беруть по телепону !
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2030
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 20:54

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:Я читав як Пишний вурдалака кровушки хотів попити з Імпрінтера. Кровопійці!


Що за історія?

На профільній гілці. Картку локнули, але криворуко. Й тут до пуття нічого довести не можуть. Урожай на хліб з маслом вистачає. Кролік смокче... :lol:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25076
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1545 раз.
Подякували: 1888 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:30

  mephala написав:
  mihasik написав:Смысл этих жалоб, всё равно это останется между вами и банком, и ни начто не повлияет.

я токо за подобные истории на ветке. во первых истории про приключения в нашей БСУ всегда интересно читать если они не касаются тебя ну и каждый раз дополнительный плюс в чашу "почему я не пользуюсь бегемотом" =)

Почитать, конечно, полезно.
А выяснялово на "высшем" уровне~пустая трата времени,вот если б наливали кэшбэком)
mihasik
 
Повідомлень: 309
З нами з: 26.10.11
Подякував: 14 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7585758675877588>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: igor shevtsov, kostya77, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.