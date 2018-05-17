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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7585758675877588
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:36

Re: Приватбанк

Нужно оплатить покупку в японских йенах через PayPal. Есть карты в USD и гривнах. Где можно прочитать про правила конвертации? На сайте правил не нашел. Интересует использовать ли конвертацию PayPal или выгоднее выставлять счет привату в йенах, платить с гривневой или долларовой карты. В чате определенно не ответили.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:51

ПриватБанк открыл специальную страницу для решения проблемы двойной конвертации валюты

https://itc.ua/news/privatbank-otkryil- ... -valyutyi/
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:11

greenozon это немного не то. Например я выбираю конвертацию PayPal. PayPal переводит йену в гривну по своему курсу и выставляет счет привату в грн. Я хочу оплатить с гривневой карты.
Вот из переписки с поддержкой:
Вопрос: При выставлении счета PayPal в гривнах ( конвертация PayPal) на гривневую карту будет списана сумма ровна та которую выставил PayPal?
Ответ: Не обязательно . Может быть конвертация через доллар .

А мне бы знать точно, что произойдет в том или ином случае конвертации или выборе карты.
Славик
 
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