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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:36
Re: Приватбанк
Нужно оплатить покупку в японских йенах через PayPal. Есть карты в USD и гривнах. Где можно прочитать про правила конвертации? На сайте правил не нашел. Интересует использовать ли конвертацию PayPal или выгоднее выставлять счет привату в йенах, платить с гривневой или долларовой карты. В чате определенно не ответили.
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:51
ПриватБанк открыл специальную страницу для решения проблемы двойной конвертации валюты
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:11
greenozon это немного не то. Например я выбираю конвертацию PayPal. PayPal переводит йену в гривну по своему курсу и выставляет счет привату в грн. Я хочу оплатить с гривневой карты.
Вот из переписки с поддержкой:
А мне бы знать точно, что произойдет в том или ином случае конвертации или выборе карты.
Додано: Чет 17 тра, 2018 23:30
Всегда нужно платить в валюте продавца, пейпал переведёт йену в доллар, и выставит счёт привату, а приват уже переведёт доллар в гривну по своём курсу. Во всех иных случаях будет тройная конвертация - йена-гривна-доллар-гривна, потому как мпс не производят расчеты с банками в гривнах
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