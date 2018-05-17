Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:48

Zochan написав: kalinavalera1 написав: Приват банк не просто нарушает банковскую тайну - а публично транслирует в инете не понятно кому и за чем транзакции клиентов и их номера телефонов. Узнал об этом 1 мая. Когда это стало происходить со мной.

Опишіть детальніше про, що йдеться. Опишіть детальніше про, що йдеться.

Уже писал - потерли. Но это важно. Это серьезно.С 1 мая мне перестали приходить СМСки о транзакцих на моих счетах. Если бы не этот сбой - никогда бы не узнал. Стал выяснять в Привате, что бы присылали СМС - мало ли что. Они ответили, что все высылают и они правы - но не н а мой телефон. Представьте мой шок. Оказывается они высылают мне с 1 мая все " на вайбер". На мое возражение , что я не клиент вайбера - никогда им не пользовался и пользоваться не буду вызвал у Привата неприятие, однако они на словах согласились - высылать мне Смс на мой номер телефона ...."ТОЖЕ" !!! Ну и на вайбер конечно.Забегая вперед - смс посылают по прежнему на вайбер, а мне даже СМС не отправляют. И требуют - типа шантаж- от меня "регистрации в вайбере". Это бред уже потому что там регистрация вообще не нужна. Достаточно зайти - загрузить прогу - со своего номера телефона и вы сразу их клиент с идентификацией по номеру. Ресурс крайне НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ и антифинансовый. То есть смысл СМС оповещения - в том что бы не было построннего снятия денег с карты отслеживать. Но в вайбере у вас нет аккаунта и сообщения ваши сообщения для вас не сохраняются , если в ы не будете постоянно таращиться в телефон - вы сообщения не увидите вообще. Кроме того вайбер крайне не серьезный и в том, что сообщения отправляет когда сам хочет через - два два раза на третий . Если вам приходит новое сообщение - то старое вам и не отправят тем более. Говорят, что в облаке - если это можно так назвать- сохраняется только последнее сообщение.Его обычно используют студенты для легкого флирта. Больше Вайбер не катит ни для чего. Защиты никакой, Инет пестрит предложениями " как зайти в чужой вайбер". так вот без согласия клиента и даже в темную - вся финансовая инфа отправляется Приватом на будущий вайбер клиента - так принуждают там "зарегистрироваться". Понятно что к инфе по счетам в лучшем случае имеют доступ официально все сотрудники вайбера, А они не сотрудники банка - и никаких обязанность перед клиентами по сохранения банковской тайны уже не имеют. Хотя НБУ их обязанности перед клиентами тоже не мешают ...