|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:27
stryzhko написав:
kalinavalera1 написав: Украинцы не имеют права оплачивать покупки и услуги в другой валюте, кроме гривны.
. А для чого тоді віртуалки в Приваті в валюті відкривають мільйони українців?
Я теж віртуалку відкрив. Питаю - в долларах чи в гривнях вигідніше віртуалку використовувати? Буде подвійна конвертація? Віртуалки - це щоб номер вашою головної картки не афішувати в інеті. Якщо там великі кошти, чи великий кредитний ліміт , то краще зайвиц раз не оголошувати номер картки. Усіляке буває....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в П'ят 18 тра, 2018 10:30, всього редагувалось 1 раз.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4349
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:28
kalinavalera1 написав:Приват банк не просто нарушает банковскую тайну - а публично транслирует в инете не понятно кому и за чем транзакции клиентов и их номера телефонов. Узнал об этом 1 мая. Когда это стало происходить со мной.
Опишіть детальніше про, що йдеться.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 181 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29
kalinavalera1 написав:
Приват банк не просто нарушает банковскую тайну - а публично транслирует в инете не понятно кому и за чем транзакции клиентов и их номера телефонов
Где ссылка на трансляцию?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5489
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3591 раз.
- Подякували: 1092 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29
ol_zy написав:
и не ответят
про то что курс постоянно меняется я понимаю. Но принципы оплаты остаются постоянными (я надеюсь)? Но
Не обязательно . Может быть конвертация через доллар .
как бы напрягает. Как это получается? Покупаю в йенах, ставлю конвертацию PayPal, PayPal выставляет счет привату и тут
Может быть конвертация через доллар .
А может и не быть? Вот этот момент я и выяснял.
-
Славик
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 04.07.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:29
kalinavalera1 написав:
Когда это стало происходить со мной.
Думаю, мона попробовать таки выкатать варёным яйцом. Ток берите яйцо от чёрной курочки
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24350
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1957 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:31
kalinavalera1 написав:kalinavalera1
Настойчивая просьба к модерам. Не удаляйте мой пост. Он может оказаться полезным для многих и важным.
Приват банк не просто нарушает банковскую тайну - а публично транслирует в инете не понятно кому и за чем транзакции клиентов и их номера телефонов. Узнал об этом 1 мая. Когда это стало происходить со мной. Обращаться в Прокуратуру думаю бесполезно - зная нашу прокуратуру. Знаю что "таких жалоб много". Приват имеет кучу продуманных но явно не вменяемых отговорок по данной теме. С ними бесполезно об этом говорить. Они настаивают на этом "фин.тех. кластере". Куда обратиться ? Не ясно. В своей "популяризации в миру" банковской тайны клиентов Приват крайне настойчив и проявляет упорство и большое рвение. То есть уверен, что это "нововведение" от НБУ по этим признакам. Они это называют фин.тех кластер и считают своим великим достижением.
1) Согласие на продажу ваши данных (телефонов) вы даете сразу при подписании договора с Приватом (есть там такой пункт мелким шрифтом)
2) Сам по себе номер телефона не является персональными данными, если он не идет в паре с ФИО
3) Что подразумевается под "транслирует в инете не понятно кому и за чем транзакции клиентов"? Если речь о том, что вместо смс они пишут в вайбер - то не надо разводить паранойю.
Ваше предыдущие перлы о "продаже информации Вайберу" перегрели бредометр, потому пост не мог оставаться в паблике
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20762
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 4612 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:34
kalinavalera1 Если покупка в валюте карты и счет выставлен в валюте продавца, то списывают цент-в цент. Что с долларовой, что с евровой.
IHerb в частности: оплата в долларах с долларовой карты все совпадает с тем что IHerb запрашивает.
-
Славик
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 04.07.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:48
Zochan написав:
kalinavalera1 написав:Приват банк не просто нарушает банковскую тайну - а публично транслирует в инете не понятно кому и за чем транзакции клиентов и их номера телефонов. Узнал об этом 1 мая. Когда это стало происходить со мной.
Опишіть детальніше про, що йдеться.
Уже писал - потерли. Но это важно. Это серьезно.
С 1 мая мне перестали приходить СМСки о транзакцих на моих счетах. Если бы не этот сбой - никогда бы не узнал. Стал выяснять в Привате, что бы присылали СМС - мало ли что. Они ответили, что все высылают и они правы - но не н а мой телефон
. Представьте мой шок. Оказывается они высылают мне с 1 мая все " на вайбер". На мое возражение , что я не клиент вайбера - никогда им не пользовался и пользоваться не буду вызвал у Привата неприятие, однако они на словах согласились - высылать мне Смс на мой номер телефона ...."ТОЖЕ" !!! Ну и на вайбер конечно.
Забегая вперед - смс посылают по прежнему на вайбер, а мне даже СМС не отправляют. И требуют - типа шантаж- от меня "регистрации в вайбере". Это бред уже потому что там регистрация вообще не нужна. Достаточно зайти - загрузить прогу - со своего номера телефона и вы сразу их клиент с идентификацией по номеру. Ресурс крайне НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ и антифинансовый. То есть смысл СМС оповещения - в том что бы не было построннего снятия денег с карты отслеживать. Но в вайбере у вас нет аккаунта и сообщения ваши сообщения для вас не сохраняются , если в ы не будете постоянно таращиться в телефон - вы сообщения не увидите вообще. Кроме того вайбер крайне не серьезный и в том, что сообщения отправляет когда сам хочет через - два два раза на третий . Если вам приходит новое сообщение - то старое вам и не отправят тем более. Говорят, что в облаке - если это можно так назвать- сохраняется только последнее сообщение.Его обычно используют студенты для легкого флирта. Больше Вайбер не катит ни для чего. Защиты никакой, Инет пестрит предложениями " как зайти в чужой вайбер". так вот без согласия клиента и даже в темную - вся финансовая инфа отправляется Приватом на будущий вайбер клиента - так принуждают там "зарегистрироваться". Понятно что к инфе по счетам в лучшем случае имеют доступ официально все сотрудники вайбера, А они не сотрудники банка - и никаких обязанность перед клиентами по сохранения банковской тайны уже не имеют. Хотя НБУ их обязанности перед клиентами тоже не мешают ...
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4349
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:56
Faceless написав:
"продаже информации Вайберу"
Так приват продав бази 3G і 4G!
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 1801
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:56
Бред и паранойя
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 474
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|