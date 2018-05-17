СПС! Но в Привате это "по разному бывает". Читал и слышал по разборки по этой теме. Вы по своему опыту говорите ?- через какой банк платили ? Очень важно. Перейду туда. У нас все выкручивают как хотят.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:59
СПС! Но в Привате это "по разному бывает". Читал и слышал по разборки по этой теме. Вы по своему опыту говорите ?- через какой банк платили ? Очень важно. Перейду туда. У нас все выкручивают как хотят.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 18 тра, 2018 11:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:00
про особисті дані у повідомленнях відкритими каналами зв'язк
To Zochan, Faceless and Вкладчик1234
Доброго дня. А чи є розголошенням особистих даних отримана мною від банку СМС із текстом, що містить повний номер рахунку, що поповнюється, повні прізвище, ім'я та по-батькові, повний номер ІПН та на додачу ще й повний номер паспорту отримувача? І це при відключеному СМС-інформуванні по картці.
Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:06
Так. Це теж саме. Ще додам найгірше те, що це вказівки НБУ на моє переконання - таке робити - потім вже не розібратися - хто зняв кошти клієнтів - самі знімуть - та будуть казаті - що разголосили "по халатности". " Хто ж думав про хакерів", скажуть? Але це робиться дуже масово та завзято - останній період - навіть є вірні прикмети що це все організовано. А не так щоб - окремий випадок. Як би випадково - то Приват вибачився тай годі. Пересилав би на смарт - як було оговорено.Аде Пиват веде себе затято. УКУ його не напрягає.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 18 тра, 2018 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:07
Думаю, что если Вам по Вашей транзакции - то нет.
А если по чужой транзакции, или по вашей - но пришло другому человеку - то да
Всё IMHO
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:10
Re: Приватбанк
А что это за байду затеяли с актуализацией документов? Например зачем актуализация Справка о присвоении ИНН? Ведь ИНН не меняется.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:11
А вообще - это ещё одна причина, пусть и немного надуманная, чтоб отказаться от привата.
Изменение тарифов, понижение депо-ставок до неадекватного уровня, сливы данных в Москву, обещанные но не подписанные 100% гарантии по вкладам, и т.п. - "кагбэ намекают", что этому госбанку клиенты не нужны - из бюджета нальют сколько надо
Всё IMHO
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:12
####Думаю, что если Вам по Вашей транзакции - то нет. А если по чужой транзакции, или по вашей - но пришло другому человеку - то да###
Так, мені по моїй транзакції. Але ж СМС - не захищений канал зв'язку, а тут всі дані про клієнта разом...
Можна ж і не повний номер рахунку, а ФІП, номера паспорту та ІПН взагалі навіщо?
Востаннє редагувалось alibob в П'ят 18 тра, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:15
Работники мобильных операторов не сотрудники банков и не обязаны хранить банковскую тайну по закону. При этом все они имеют официальный доступ к содержанию СМС. Ясно что никто серьезные тайны не доверят СМС. Во всем нужна мера. Сотрудники оператора вашими данными вполне могут воспользоваться "на законных основаниях" и передать их "специалистам". И за чем нужно высылать всю эту инфу? телефон может быть украден, потерян или попасть в руки соседа, приятеля, родственника ( который к тому же как бы даже не чужой) - кого попало ? Вы не правы.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:17
Кроме того, сотрудники мобильных операторов имеют открытый доступ к содержанию смс и уже не обязаны хранить ваши финансовые тайны - в отличие от сотрудников банков и НБУ, которые обязаны по закону.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 18 тра, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
|