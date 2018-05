Форуми / Народні рейтинги: Банки,

В Привате точно через доллар, но в другом банке, например в моне - будет через евро В привате Visa, а в Mono MasterCard. С этим все понятно. Сомненье вызвал неуверенный ответ поддержки на конкретный вопрос. В частности не сказали, что Visa счет в гривнах не выставляет, а только в долларах. Соответственно с гривневого все пойдет через доллар, а не "может быть"

Вы транслируете распространённую ошибку - в привате даже если будете платить мастером, все равно конвертация будет через доллар.

Вы транслируете распространённую ошибку - в привате даже если будете платить мастером, все равно конвертация будет через доллар.

мастер как и виза в основном конвертирует через доллар, но в отличие от визы, может ковертировать и через евро, и поговаривают, что даже через фунт - все зависит от конкретного сслашения мастера с банком эмитентом

Опишіть детальніше про, що йдеться. Опишіть детальніше про, що йдеться.

Уже писал - потерли. Но это важно. Это серьезно.

Уже писал - потерли. Но это важно. Это серьезно.

С 1 мая мне перестали приходить СМСки о транзакцих на моих счетах. Если бы не этот сбой - никогда бы не узнал. Стал выяснять в Привате, что бы присылали СМС - мало ли что. Они ответили, что все высылают и они правы - но не н а мой телефон . Представьте мой шок. Оказывается они высылают мне с 1 мая все " на вайбер". На мое возражение , что я не клиент вайбера - никогда им не пользовался и пользоваться не буду вызвал у Привата неприятие, однако они на словах согласились - высылать мне Смс на мой номер телефона ...."ТОЖЕ" !!! Ну и на вайбер конечно. Забегая вперед - смс посылают по прежнему на вайбер, а мне даже СМС не отправляют. И требуют - типа шантаж- от меня "регистрации в вайбере". Это бред уже потому что там регистрация вообще не нужна. Достаточно зайти - загрузить прогу - со своего номера телефона и вы сразу их клиент с идентификацией по номеру. Ресурс крайне НЕ СЕРЬЕЗНЫЙ и антифинансовый. То есть смысл СМС оповещения - в том что бы не было построннего снятия денег с карты отслеживать. Но в вайбере у вас нет аккаунта и сообщения ваши сообщения для вас не сохраняются , если в ы не будете постоянно таращиться в телефон - вы сообщения не увидите вообще. Кроме того вайбер крайне не серьезный и в том, что сообщения отправляет когда сам хочет через - два два раза на третий . Если вам приходит новое сообщение - то старое вам и не отправят тем более. Говорят, что в облаке - если это можно так назвать- сохраняется только последнее сообщение.Его обычно используют студенты для легкого флирта. Больше Вайбер не катит ни для чего. Защиты никакой, Инет пестрит предложениями " как зайти в чужой вайбер". так вот без согласия клиента и даже в темную - вся финансовая инфа отправляется Приватом на будущий вайбер клиента - так принуждают там "зарегистрироваться". Понятно что к инфе по счетам в лучшем случае имеют доступ официально все сотрудники вайбера, А они не сотрудники банка - и никаких обязанность перед клиентами по сохранения банковской тайны уже не имеют. Хотя НБУ их обязанности перед клиентами тоже не мешают ...

Прекратите бредить, последнее предупреждение. Ваша неграмотность это ваши проблемы, но это не повод спамить

Модератор Повідомлень: 20766 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1073 раз. Подякували: 4612 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:56 alibob написав: To Zochan, Faceless and Вкладчик1234



Доброго дня. А чи є розголошенням особистих даних отримана мною від банку СМС із текстом, що містить повний номер рахунку, що поповнюється, повні прізвище, ім'я та по-батькові, повний номер ІПН та на додачу ще й повний номер паспорту отримувача? І це при відключеному СМС-інформуванні по картці.

Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію.

Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію. To Zochan, Faceless and Вкладчик1234Доброго дня. А чи є розголошенням особистих даних отримана мною від банку СМС із текстом, що містить повний номер рахунку, що поповнюється, повні прізвище, ім'я та по-батькові, повний номер ІПН та на додачу ще й повний номер паспорту отримувача? І це при відключеному СМС-інформуванні по картці.Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію.

Розголошенням кому? Якщо у відносинах з банком зафіксовано ваш номер телефону як "фінансовий", тобто номер, що вважається вашим особистим, то в чому тут розголошення?

Сегодня заметил, что после оплаты через applepay картой привата бонусы в Пузатой хате не насчитали. Хотя ещё вчера на этом же терминале при оплате этой же картой по PayPass бонусы были сразу видны при описании проведённой операции в приват24.

Повідомлень: 346 З нами з: 11.03.13 Подякував: 2121 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:03 consul написав: Сегодня заметил, что после оплаты через applepay картой привата бонусы в Пузатой хате не насчитали. Хотя ещё вчера на этом же терминале при оплате этой же картой по PayPass бонусы были сразу видны при описании проведённой операции в приват24. Сегодня заметил, что после оплаты через applepay картой привата бонусы в Пузатой хате не насчитали. Хотя ещё вчера на этом же терминале при оплате этой же картой по PayPass бонусы были сразу видны при описании проведённой операции в приват24.

Так й має бути. Через смарт ви платите створеною всевдокартою.

Повідомлень: 13278 З нами з: 12.08.10 Подякував: 1016 раз. Подякували: 1101 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:11 Re: Приватбанк BBC написав: consul написав: Сегодня заметил, что после оплаты через applepay картой привата бонусы в Пузатой хате не насчитали. Хотя ещё вчера на этом же терминале при оплате этой же картой по PayPass бонусы были сразу видны при описании проведённой операции в приват24. Сегодня заметил, что после оплаты через applepay картой привата бонусы в Пузатой хате не насчитали. Хотя ещё вчера на этом же терминале при оплате этой же картой по PayPass бонусы были сразу видны при описании проведённой операции в приват24.

Так й має бути. Через смарт ви платите створеною всевдокартою. Так й має бути. Через смарт ви платите створеною всевдокартою.



Спасибо! Спасибо! consul

Повідомлень: 346 З нами з: 11.03.13 Подякував: 2121 раз. Подякували: 25 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:31 Re: Приватбанк Faceless написав: Прекратите бредить, последнее предупреждение. Ваша неграмотность это ваши проблемы, но это не повод спамить Прекратите бредить, последнее предупреждение. Ваша неграмотность это ваши проблемы, но это не повод спамить

Я на ветке банка. В чем спам? Переговоры все с банком на эту тему велись мною под запись. При необходимости могу выложить на ютубе. Я имею ввиду не только запись банка , но и сам записал тоже. Так как был поражен происходящим и это была явная .... Ну с 3 обращения стал записывать. Кстати - это еще далеко не все, что делает Приват со своими клиентами в темную. Поскольку вы угрожаете меня забанить - за достоверную инфу по теме,желающие могут спросить в личку - что еще Приват делает с темную с клиентами. При необходимости есть записи переговоров. Это еще не худшее что делает Приват. Уверен - злоупотребление банком, от полученной у клиентов приватной инфой очень серьезно - мы доверяем банку инфу о себе и свои деньги. Последствия могут быть катастрофические.

Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь

Повідомлень: 67 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:52 Alex_ki написав: Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь



Нет, я конкретно указывал канал связи в договоре , что касается вайбера - то договор о не разглашении - ничтожный юдидически, это не закон государственный - а писулька , которая никого ни к чему не обязывает. Закон не отменяет. - Вы тут мошеннически подменяете понятия - во первых его не подписывают все сотрудники вайбера по всем миру , явно попытка очередного мошеннического трюка. Ваш обман в том, что даже этот фиктивный договор Приват может подписать с Вайбером - только от своего имени и сообщать вайберу свои прибыли и убытки на доверии. Это пожалуйста. А передоверять чужую информацию -полученную от клиентов банка - Приват не имеет права по закону Украины. Вы пытаетесь мошенничать. Клиенты с вайбером договоров не подписывали. А Приват распоряжается только своей инфой , а не моей. Никакие писульки Закон Украины отменить не могут. Повеяло так наперсточниками. У нас объявления на столбах тоже "канал связи" - может Приват на столбах станет вывешивать инфу клтентов?





И еще первичный аспект этого беспредела. Вайбер в принципе не годится для передачи финансовой инфы - это развлекательны ресурс по его алгоритму, он работает не вполне корректно, для необязательных, легких отношений, инфа там не сохраняется - а проскакивает мимо - не прочел - смарт был не в руках ? - инфы не получил, она улетела, ну и никакой защиты. За чем посылать сообщение, которое клиент вряд ли получит ?! Вайбер НЕ ГАРАНТИРУЕТ доставку сообщений. И не может это делать технически. Криворукий российский продукт. Это во первых. Ну и во-вторых это запрещено законом Украины. Передоверять приватную инфу клиентов. Даже только их номера телефонов и то не имеют права.



Хорошо что вы не отрицаете сам факт - что это все есть происходит И даже ДУБЛИРОВАНИЕ!!!. По факту дублирования у меня заклинило, а то бы я и сегодня не знал - что вся инфа обо мне дублируется в инет. Есть злоупотребления еще хуже , хотел бы сообщить клиентам Привата и о них. Но тут мало улик пока. Есть - но меньше. Банк собирает о клиентах личную инфу - типа сплетни. Информацию собирают чисто личного порядка на уровне сплетен - у бабок на скамейках - и инфа такого характера, что для кредита не играет роли. Как ее используют - пока не вполне понял. Собирают заведомо ЛОЖЬ И СЛУХИ.

