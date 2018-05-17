|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:11
Вы ничего не путаете?
Вайбер не российский
И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо
Смс тоже не гарантирует доставку, если что
П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.
В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR
-
Alex_ki
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 26.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:15
Не кормите тролля, иначе страниц на 10 флуда не избежать
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7566
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 1037 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:18
Alex_ki написав:
Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь
Никакого договора о передаче обо мне информации третьим лицам, я конечно не подписывал. Предложить такое подписать - может только больной человек, и подписать тоже . Во-вторых . Есть факты - когда НБУ заставляет шантажом подписывать и не такое. Например - "если не подпишете - не сможете получить свою пенсию и зарплату". Люди жалуются что под давлением шантажа подписывали все, иначе детям еду не смогли бы купить. Поэтому юридически все это ничтожно. В целом - никакие записи и подписи на бумажках - законов отменять не могут.
Вайбер не имеет нужные качества для финансовых сообщений - и не годится для информирования клиентов. А для левых целей - самое то. Что за дублирование на ресурс - которым я даже не пользуюсь инфы обо мне ?
Банк государственный и мы его содержим на наши налоги. То есть сами платим аферистам которые в рабочее время злоупотребляют всем , к чему доступ получат ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4349
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:21
Alex_ki написав:
Вы ничего не путаете?
Вайбер не российский
И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо
Смс тоже не гарантирует доставку, если что
П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.
В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR
Это российский продукт - подробности в инете. Создан русскими. разработчики русские, владельцы - русские. Недавно почему-то все сервера перевезли в Россию. При этом не совпадение - владельцем акций записали японца. Бывает. Но создан и эксплуатируется и сервера у него в России.
Кстати о включенном интернете - с этого места подробнее. А я не пойму - почему через 1 час после того как Водафон мне " выделяет пакет мегабайтов на месяц" через час сообщает - что все уже использовано?! Кем использовано ? И тут тоже начинается шантаж , кстати СМС не доставляют , но требуют по 10 раз в день - "купи мегабайты". Так это сговор российских ресурсов? Приват в том числе ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4349
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 454 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|