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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7589759075917592 Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:11 Re: Приватбанк Вы ничего не путаете?

Вайбер не российский

И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо

Смс тоже не гарантирует доставку, если что



П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.

В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR Alex_ki

Повідомлень: 67 З нами з: 26.02.15 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:15 Re: Приватбанк Не кормите тролля, иначе страниц на 10 флуда не избежать Stringer Повідомлень: 7566 З нами з: 23.01.13 Подякував: 210 раз. Подякували: 1037 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:18 Alex_ki написав: Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь

Никакого договора о передаче обо мне информации третьим лицам, я конечно не подписывал. Предложить такое подписать - может только больной человек, и подписать тоже . Во-вторых . Есть факты - когда НБУ заставляет шантажом подписывать и не такое. Например - "если не подпишете - не сможете получить свою пенсию и зарплату". Люди жалуются что под давлением шантажа подписывали все, иначе детям еду не смогли бы купить. Поэтому юридически все это ничтожно. В целом - никакие записи и подписи на бумажках - законов отменять не могут.

Вайбер не имеет нужные качества для финансовых сообщений - и не годится для информирования клиентов. А для левых целей - самое то. Что за дублирование на ресурс - которым я даже не пользуюсь инфы обо мне ?

Банк государственный и мы его содержим на наши налоги. То есть сами платим аферистам которые в рабочее время злоупотребляют всем , к чему доступ получат ? Никакого договора о передаче обо мне информации третьим лицам, я конечно не подписывал. Предложить такое подписать - может только больной человек, и подписать тоже . Во-вторых . Есть факты - когда НБУ заставляет шантажом подписывать и не такое. Например - "если не подпишете - не сможете получить свою пенсию и зарплату". Люди жалуются что под давлением шантажа подписывали все, иначе детям еду не смогли бы купить. Поэтому юридически все это ничтожно. В целом - никакие записи и подписи на бумажках - законов отменять не могут.Вайбер не имеет нужные качества для финансовых сообщений - и не годится для информирования клиентов. А для левых целей - самое то. Что за дублирование на ресурс - которым я даже не пользуюсь инфы обо мне ?Банк государственный и мы его содержим на наши налоги. То есть сами платим аферистам которые в рабочее время злоупотребляют всем , к чему доступ получат ? kalinavalera1

Повідомлень: 4349 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:21 Alex_ki написав: Вы ничего не путаете?

Вайбер не российский

И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо

Смс тоже не гарантирует доставку, если что



П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.

В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR Вы ничего не путаете?Вайбер не российскийИ при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надоСмс тоже не гарантирует доставку, если чтоП.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR

Это российский продукт - подробности в инете. Создан русскими. разработчики русские, владельцы - русские. Недавно почему-то все сервера перевезли в Россию. При этом не совпадение - владельцем акций записали японца. Бывает. Но создан и эксплуатируется и сервера у него в России.



Кстати о включенном интернете - с этого места подробнее. А я не пойму - почему через 1 час после того как Водафон мне " выделяет пакет мегабайтов на месяц" через час сообщает - что все уже использовано?! Кем использовано ? И тут тоже начинается шантаж , кстати СМС не доставляют , но требуют по 10 раз в день - "купи мегабайты". Так это сговор российских ресурсов? Приват в том числе ? Это российский продукт - подробности в инете. Создан русскими. разработчики русские, владельцы - русские. Недавно почему-то все сервера перевезли в Россию. При этом не совпадение - владельцем акций записали японца. Бывает. Но создан и эксплуатируется и сервера у него в России.Кстати о включенном интернете - с этого места подробнее. А я не пойму - почему через 1 час после того как Водафон мне " выделяет пакет мегабайтов на месяц" через час сообщает - что все уже использовано?! Кем использовано ? И тут тоже начинается шантаж , кстати СМС не доставляют , но требуют по 10 раз в день - "купи мегабайты". Так это сговор российских ресурсов? Приват в том числе ? kalinavalera1

Повідомлень: 4349 З нами з: 07.05.11 Подякував: 641 раз. Подякували: 454 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7589759075917592 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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