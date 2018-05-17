RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7589759075917592
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:11

Re: Приватбанк

Вы ничего не путаете?
Вайбер не российский
И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо
Смс тоже не гарантирует доставку, если что

П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.
В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:15

Re: Приватбанк

Не кормите тролля, иначе страниц на 10 флуда не избежать
Stringer
 
Повідомлень: 7566
З нами з: 23.01.13
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1037 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:18

  Alex_ki написав:Вайбер это канал передачи сообщения, если в него не доставляется, идёт дублирование по смс. С вайбером подписывается договор о неразглашении, а с банком вы подписали передачу данных третьим лицам. Никакого нарушения тут нет. Если что, в теме разбираюсь

Никакого договора о передаче обо мне информации третьим лицам, я конечно не подписывал. Предложить такое подписать - может только больной человек, и подписать тоже . Во-вторых . Есть факты - когда НБУ заставляет шантажом подписывать и не такое. Например - "если не подпишете - не сможете получить свою пенсию и зарплату". Люди жалуются что под давлением шантажа подписывали все, иначе детям еду не смогли бы купить. Поэтому юридически все это ничтожно. В целом - никакие записи и подписи на бумажках - законов отменять не могут.
Вайбер не имеет нужные качества для финансовых сообщений - и не годится для информирования клиентов. А для левых целей - самое то. Что за дублирование на ресурс - которым я даже не пользуюсь инфы обо мне ?
Банк государственный и мы его содержим на наши налоги. То есть сами платим аферистам которые в рабочее время злоупотребляют всем , к чему доступ получат ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4349
З нами з: 07.05.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:21

  Alex_ki написав:Вы ничего не путаете?
Вайбер не российский
И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо
Смс тоже не гарантирует доставку, если что

П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.
В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR

Это российский продукт - подробности в инете. Создан русскими. разработчики русские, владельцы - русские. Недавно почему-то все сервера перевезли в Россию. При этом не совпадение - владельцем акций записали японца. Бывает. Но создан и эксплуатируется и сервера у него в России.

Кстати о включенном интернете - с этого места подробнее. А я не пойму - почему через 1 час после того как Водафон мне " выделяет пакет мегабайтов на месяц" через час сообщает - что все уже использовано?! Кем использовано ? И тут тоже начинается шантаж , кстати СМС не доставляют , но требуют по 10 раз в день - "купи мегабайты". Так это сговор российских ресурсов? Приват в том числе ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4349
З нами з: 07.05.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7589759075917592
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lel, vollena71, Кочевник і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.