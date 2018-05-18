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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7589759075917592
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:11

Re: Приватбанк

Вы ничего не путаете?
Вайбер не российский
И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо
Смс тоже не гарантирует доставку, если что

П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.
В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:15

Re: Приватбанк

Не кормите тролля, иначе страниц на 10 флуда не избежать
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:53

Re: Приватбанк

И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но, если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:55

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:И я не знаю

Я знаю. Поможет тока выкатать яйцом. мона и от рябушки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:01

  clientage написав:
  curiousobro написав:И я не знаю

Я знаю. Поможет тока выкатать яйцом. мона и от рябушки :mrgreen:

Таким еще можно :)
Зображення
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31

  Faceless написав:
  alibob написав:To Zochan, Faceless and Вкладчик1234

Доброго дня. А чи є розголошенням особистих даних отримана мною від банку СМС із текстом, що містить повний номер рахунку, що поповнюється, повні прізвище, ім'я та по-батькові, повний номер ІПН та на додачу ще й повний номер паспорту отримувача? І це при відключеному СМС-інформуванні по картці.
Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію.

Розголошенням кому? Якщо у відносинах з банком зафіксовано ваш номер телефону як "фінансовий", тобто номер, що вважається вашим особистим, то в чому тут розголошення?

розголошення видать в том что финансовая информация в смс передается через третьих лиц и доступны им для чтения. других вариантов я вообще не вижу из-за чего кипиш.
а вообще весь этот кипиш с передачей финансовой информации клиенту через третьих решается легко - шифрование информации. но чет сомневаюсь что банки предложат это в обозримом будущем.
mephala
 
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  #<1 ... 7589759075917592
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