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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:11
Вы ничего не путаете?
Вайбер не российский
И при включенном интернете сообщения доставляются и ничего никуда не попадает, телефон в руках держать не надо
Смс тоже не гарантирует доставку, если что
П.с. сотрудники компаний, работающих с конф информацией, тоже подписывают о неразглашении.
В остальном мире тоже озабочены сохранностью информации, если вы не в курсе. Погуглите к примеру GDPR
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Alex_ki
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:15
Не кормите тролля, иначе страниц на 10 флуда не избежать
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Stringer
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:53
И я не знаю, каков процент
Сумасшедших на данный час,
Но, если верить глазам и ушам -
Больше в несколько раз...
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curiousobro
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:55
curiousobro написав:
И я не знаю
Я знаю. Поможет тока выкатать яйцом. мона и от рябушки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:01
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curiousobro
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:31
Faceless написав: alibob написав:
To Zochan, Faceless and Вкладчик1234
Доброго дня. А чи є розголошенням особистих даних отримана мною від банку СМС із текстом, що містить повний номер рахунку, що поповнюється, повні прізвище, ім'я та по-батькові, повний номер ІПН та на додачу ще й повний номер паспорту отримувача? І це при відключеному СМС-інформуванні по картці.
Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію.
Розголошенням кому? Якщо у відносинах з банком зафіксовано ваш номер телефону як "фінансовий", тобто номер, що вважається вашим особистим, то в чому тут розголошення?
розголошення видать в том что финансовая информация в смс передается через третьих лиц и доступны им для чтения. других вариантов я вообще не вижу из-за чего кипиш.
а вообще весь этот кипиш с передачей финансовой информации клиенту через третьих решается легко - шифрование информации. но чет сомневаюсь что банки предложат это в обозримом будущем.
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mephala
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:50
Телефонували з департаменту контролю якості обслуговування. Повідомили, що розглянуть скаргу, пепреслухають розмови і нададуть відповідь.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:03
Козак-характерник написав:
Телефонували з департаменту контролю якості обслуговування. Повідомили, що розглянуть скаргу, пепреслухають розмови і нададуть відповідь.
А нефиг по заграницам шлятся, крезоиду мозги запутывать
Я вот проверил -- фотка вниз головой тож проканывает при реидентификации
Семейный портрет: я, жена и карта -- не проходит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:09
Не зрозумів? Я за кордоном не був. Заходжу завжди з одного айпі, без підтвердження смс чи дзвінком. VPN не юзав. І що Ви маєте на увазі під "реідентифікацією"?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:22
Козак-характерник написав: clientage написав:
А нефиг по заграницам шлятся, крезоиду мозги запутывать
Я вот проверил -- фотка вниз головой тож проканывает при реидентификации
Семейный портрет: я, жена и карта -- не проходит
Не зрозумів? Я за кордоном не був. Заходжу завжди з одного айпі, без підтвердження смс чи дзвінком. VPN не юзав. І що Ви маєте на увазі під "реідентифікацією"?
ну звыняйте
Я сужу по своему опыту. Пару раз за кордоном проверил балансы, отправил пополняхи корешам, а по приезду крезоид затребовал вход по ПИНу, подтверждение входа тока по телепону. Помучал меня так дня 3 и, в конце-концов, заблокировал учётку и потом потребовал смены пароля. Я потихоньку, пока выполнял эти все его издевательства, охреневал, но... таки сменил пароль и всё вдруХ наладилось
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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