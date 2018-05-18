Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:29

clientage там блоканули після спроби переказу з картки Альфи на універсалку. Сьогодні 50 тис переказав через сендмані (5*10000). Вважав, що з картки зареєстрованої в П-24 процес швидше буде. Виявилося навпаки.

У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!