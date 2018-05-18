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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7591759275937594>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:22

  blankovska написав:...Потом вдруг оказывается, что номер телефона, по которому клиент заходил уже пару лет в аккаунт - не финансовый и в базе данных привата его резко нету и по словам поддержки и небыло. Отображают номер телефона "древних лет". Что это может быть?
Вчера вечером система тормозила.
Подтвердите номер в банкомате, а потом на посту шлите жалобу.

По а-банку система могла сработать из-за того, что систему могли до конца не отделить от Привата.
Как вариант позвонить в поддержку того банка и поинтересоваться.

Ещё по возможности проверьте кредитную историю.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:24

Re: Приватбанк

кто то уже тестит єпплпей? как оно? работает или реклама?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:29

clientage там блоканули після спроби переказу з картки Альфи на універсалку. Сьогодні 50 тис переказав через сендмані (5*10000). Вважав, що з картки зареєстрованої в П-24 процес швидше буде. Виявилося навпаки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:49

  X-Fresh написав:кто то уже тестит єпплпей? как оно? работает или реклама?

А что ему сделается? Работает там, где бесконтакт и раньше работал.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:49

  Козак-характерник написав:clientage там блоканули після спроби переказу з картки Альфи на універсалку. Сьогодні 50 тис переказав через сендмані (5*10000). Вважав, що з картки зареєстрованої в П-24 процес швидше буде. Виявилося навпаки.

Лиихо вы с Приватом. Я больше 8..10К/дн через сендмани и не рискую :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:08

  clientage написав:
  Козак-характерник написав:clientage там блоканули після спроби переказу з картки Альфи на універсалку. Сьогодні 50 тис переказав через сендмані (5*10000). Вважав, що з картки зареєстрованої в П-24 процес швидше буде. Виявилося навпаки.

Лиихо вы с Приватом. Я больше 8..10К/дн через сендмани и не рискую :)


Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:14

  Фантом написав:
  clientage написав:
  Козак-характерник написав:clientage там блоканули після спроби переказу з картки Альфи на універсалку. Сьогодні 50 тис переказав через сендмані (5*10000). Вважав, що з картки зареєстрованої в П-24 процес швидше буде. Виявилося навпаки.

Лиихо вы с Приватом. Я больше 8..10К/дн через сендмани и не рискую :)


Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.

В эти времена дикого финмона лучше делать СЭПы, да еще в назначении платежа указывать и ИНН и Паспорт и мож уже фотку прилепить и не тока своего фейса :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:26

  Фантом написав:Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.

Маю фірмову картку погорільця по УФС... 8) Безкомісійне зняття готівки в будь якому банкоматі України, безкоштовне смс, 9% на залишок, не лочать манісенди. CVV встиг вимкнути до кінця терміну дії картки. Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі, коли на комунальний пікнічок гроші брав.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:55

  Козак-характерник написав:
  Фантом написав:Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.

Маю фірмову картку погорільця по УФС... 8) Безкомісійне зняття готівки в будь якому банкоматі України, безкоштовне смс, 9% на залишок, не лочать манісенди. CVV встиг вимкнути до кінця терміну дії картки. Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі, коли на комунальний пікнічок гроші брав.

Красава. :mrgreen:
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:09

  Фантом написав:
  Козак-характерник написав:
  Фантом написав:Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.

Маю фірмову картку погорільця по УФС... 8) Безкомісійне зняття готівки в будь якому банкоматі України, безкоштовне смс, 9% на залишок, не лочать манісенди. CVV встиг вимкнути до кінця терміну дії картки. Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі, коли на комунальний пікнічок гроші брав.

Красава. :mrgreen:
балабол! На остаток 8% и без комиссии всего 30000 грн
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sens
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