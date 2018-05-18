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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:17
Козак-характерник написав: Фантом написав:
Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.
Маю фірмову картку погорільця по УФС...
Безкомісійне зняття готівки в будь якому банкоматі України, безкоштовне смс, 9% на залишок, не лочать манісенди. CVV встиг вимкнути до кінця терміну дії картки. Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі, коли на комунальний пікнічок гроші брав.
Це ще старий погорілець...жаль що в 2018 вже не перевипустять.
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