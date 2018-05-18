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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7591759275937594
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:17

  Козак-характерник написав:
  Фантом написав:Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.

Маю фірмову картку погорільця по УФС... 8) Безкомісійне зняття готівки в будь якому банкоматі України, безкоштовне смс, 9% на залишок, не лочать манісенди. CVV встиг вимкнути до кінця терміну дії картки. Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі, коли на комунальний пікнічок гроші брав.

Це ще старий погорілець...жаль що в 2018 вже не перевипустять. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:40

  Квесторе_поверніться написав:Це ще старий погорілець...жаль що в 2018 вже не перевипустять. :(

Так, раритетна річ... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:51

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі


не чув за такі банкомати, макс 20 000

ББС?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:58

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі


не чув за такі банкомати, макс 20 000

ББС?

Ну 5 подходов за сковородками :)
И не к Привату, а к французику аль австрияку какому. Или итальяшке какому мона пузико пощекотать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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