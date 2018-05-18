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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:17
Козак-характерник написав: Фантом написав:
Тут другое интересно. Как с карты Альфы сделать 5-ть переводов за день, сторонним ресурсом? Обычно на третьем идёт отлуп от самой Альфы.
Маю фірмову картку погорільця по УФС...
Безкомісійне зняття готівки в будь якому банкоматі України, безкоштовне смс, 9% на залишок, не лочать манісенди. CVV встиг вимкнути до кінця терміну дії картки. Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі, коли на комунальний пікнічок гроші брав.
Це ще старий погорілець...жаль що в 2018 вже не перевипустять.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:40
Квесторе_поверніться написав:
Це ще старий погорілець...жаль що в 2018 вже не перевипустять.
Так, раритетна річ...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:51
Козак-характерник написав:
Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі
не чув за такі банкомати, макс 20 000
ББС?
+50грн !
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:58
greenozon написав: Козак-характерник написав:
Я по 100 штук знімав з неї на день, в банкоматі
не чув за такі банкомати, макс 20 000
ББС?
Ну 5 подходов за сковородками
И не к Привату, а к французику аль австрияку какому. Или итальяшке какому мона пузико пощекотать
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:21
Славик написав: ol_zy написав:
и не ответят
про то что курс постоянно меняется я понимаю. Но принципы оплаты остаются постоянными (я надеюсь)? Но
Не обязательно . Может быть конвертация через доллар .
как бы напрягает. Как это получается? Покупаю в йенах, ставлю конвертацию PayPal, PayPal выставляет счет привату и тут
Может быть конвертация через доллар .
А может и не быть? Вот этот момент я и выяснял.
Проблема в том что пейпал не выставляет привату счет в гривнах, а только вам показывает сколько это грн по его курсу, а привату как бы выставляет в валюте продавца, но приват снимает с вас гривну, чтобы за нее купить доллар, чтобы потом заплатить пейпалу... ну как-то так когда-то приват пояснял свои фокусы с двой-тройной конвертацией...
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:29
kalinavalera1 написав: Славик написав:kalinavalera1
Если покупка в валюте карты и счет выставлен в валюте продавца, то списывают цент-в цент. Что с долларовой, что с евровой.
IHerb в частности: оплата в долларах с долларовой карты все совпадает с тем что IHerb запрашивает.
СПС! Но в Привате это "по разному бывает". Читал и слышал по разборки по этой теме. Вы по своему опыту говорите ?- через какой банк платили ? Очень важно. Перейду туда. У нас все выкручивают как хотят.
Никогда такого тут не встречал - слежу давно. Во всех банках и в Привате в том числе, если валюта счета от продавца совпадает с валютой карты, то нет никаких конвертаций. Не стоит путать, когда продавец показывает цену якобы в нужной вам валюте, но счет банку выставляет в своей валюте, вот тут и начинаются разборки и это не только в Привате так, просто у других курс может быть более менее нормальный или они не используют двойной конвертации.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:32
и срок ее кончается через 2 месяца
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:33
Славик написав: Stringer написав:
В Привате точно через доллар, но в другом банке, например в моне - будет через евро
В привате Visa, а в Mono MasterCard. С этим все понятно. Сомненье вызвал неуверенный ответ поддержки на конкретный вопрос. В частности не сказали, что Visa счет в гривнах не выставляет, а только в долларах. Соответственно с гривневого все пойдет через доллар, а не "может быть"
Никакого отношения Visa или Mastercard к этому не имеют и там и там можно и в дол. и в евро. У привата и Виза и Mastercard есть, просто почти все банки используют доллар, но есть редкие исключения.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:40
mephala написав: Faceless написав: alibob написав:
To Zochan, Faceless and Вкладчик1234
Доброго дня. А чи є розголошенням особистих даних отримана мною від банку СМС із текстом, що містить повний номер рахунку, що поповнюється, повні прізвище, ім'я та по-батькові, повний номер ІПН та на додачу ще й повний номер паспорту отримувача? І це при відключеному СМС-інформуванні по картці.
Не Приват, інший банк, просто побачив тут подібну (мабуть) ситуацію.
Розголошенням кому? Якщо у відносинах з банком зафіксовано ваш номер телефону як "фінансовий", тобто номер, що вважається вашим особистим, то в чому тут розголошення?
розголошення видать в том что финансовая информация в смс передается через третьих лиц и доступны им для чтения. других вариантов я вообще не вижу из-за чего кипиш.
а вообще весь этот кипиш с передачей финансовой информации клиенту через третьих решается легко - шифрование информации. но чет сомневаюсь что банки предложат это в обозримом будущем.
может он кому-то вайбер активировал через свой тел. И теперь кому-то приходят его сообщения...
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:50
X-Fresh написав:
кто то уже тестит єпплпей? как оно? работает или реклама?
Сьогодні вже пробувала, на терміналі Укрсиба протупило і захотіло чіп, а на Рафіку миттєво проплатилось.
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