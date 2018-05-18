Саме так! У пані Алли й проводив інкасацію. І на поштовий депозит!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:24
Саме так! У пані Алли й проводив інкасацію. І на поштовий депозит!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 19 тра, 2018 13:04
ликпей квитанция
оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
+
так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:40
Плачу комуналку Запорожья, присылают письмо с ворохом красивых квитанций
В одном пдф файле прикрепленном
Додано: Суб 19 тра, 2018 14:57
уверены, что здесь платили?
Додано: Суб 19 тра, 2018 15:48
Додано: Суб 19 тра, 2018 16:50
ну то не знаю
мне по кнопке отправить квитанцию приходит мейл "сохраните это сообщение для подтверждения" без всяких вложений
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:16
Рассрочка
Предлагает в приват 24 перевести р2р перевод в рассрочку на 10 мес с ежемесячной комиссией в 2.9%. Подскажите,как избежать комиссии в 2.9 процента? Можно в личку.
Додано: Суб 19 тра, 2018 17:33
Re: Приватбанк
Примените губозакаточный станок с такими хотелками
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