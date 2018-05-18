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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7593759475957596>
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 23:24

  clientage написав:Ну 5 подходов за сковородками :)

Саме так! :) У пані Алли й проводив інкасацію. І на поштовий депозит! :D
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 13:04

ликпей квитанция

оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
+
так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:40

  v57 написав:оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
+
так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась :)


Плачу комуналку Запорожья, присылают письмо с ворохом красивых квитанций
В одном пдф файле прикрепленном
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 14:57

https://privatbank.ua/fast-pay
уверены, что здесь платили?
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 15:48

  v57 написав:https://privatbank.ua/fast-pay
уверены, что здесь платили?

100%
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 16:50

ну то не знаю
мне по кнопке отправить квитанцию приходит мейл "сохраните это сообщение для подтверждения" без всяких вложений
v57
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:16

Рассрочка

Предлагает в приват 24 перевести р2р перевод в рассрочку на 10 мес с ежемесячной комиссией в 2.9%. Подскажите,как избежать комиссии в 2.9 процента? Можно в личку.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:33

Re: Приватбанк

Примените губозакаточный станок с такими хотелками :)
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:50

  anikola13 написав:Предлагает в приват 24 перевести р2р перевод в рассрочку на 10 мес с ежемесячной комиссией в 2.9%. Подскажите,как избежать комиссии в 2.9 процента? Можно в личку.


Не соглашаетесь на столь щедрое предложение и экономите 2,9%*сумму перевода*количество месяцев рассрочки. Баловался недавно на сайте Комфи, так при мгновенной рассрочке 25 платежей переплата по данным калькулятора составляет 69%.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:08

Re: Приватбанк

v57 написав:оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
+
так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась :)
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
Aps
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