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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 тра, 2018 18:39
anikola13 написав:
Подскажите,как избежать комиссии в 2.9 процента?
Есть рассрочка "Оплата частями", за которую оплачивает продавец и соответственно на ограниченный ряд товаров, а есть рассрочка "Мгновенная рассрочка", которая доступна везде.
Мгновенная рассрочка платная и её предлагают на траты свыше 1'000 грн. Бесплатно её не предлагают и не предложат.
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MASolomko
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:06
Aps написав: v57 написав:
оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
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так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
нет
только 2кн- отправить и отмена.
подозреваю, что с минимализмом липея, вообще нет возможности
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v57
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:33
v57 написав: Aps написав: v57 написав:
оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
+
так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
нет
только 2кн- отправить и отмена.
подозреваю, что с минимализмом липея, вообще нет возможности
Недавно платил - пдф квитанция тоже не формировалась (выдавало ошибку "Помилка при формуванні квитанції! Для отримання квитанції виберіть "Надіслати на e-mail").
Ввел адрес мыла и на почту пришло письмо с квиташкой пдф во вложении.
Востаннє редагувалось ramaz
в Суб 19 тра, 2018 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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ramaz
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Додано: Суб 19 тра, 2018 19:41
v57 написав: Aps написав: v57 написав:
оплата в фаст-пей.
как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла?
спс
+
так через фаст-пей никто не платит?
или квитанциями не заморачиваетесь?
а мне вот понадобилась
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
нет
только 2кн- отправить и отмена.
подозреваю, что с минимализмом липея, вообще нет возможности
Проверил сейчас. После ввода мыла появилась кнопка "Получить квитанцию. Pdf" Но не сформировалась (. Раньше работало. Может сбой какой.
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Aps
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