v57 написав:оплата в фаст-пей. как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла? спс + так через фаст-пей никто не платит? или квитанциями не заморачиваетесь? а мне вот понадобилась
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
нет только 2кн- отправить и отмена. подозреваю, что с минимализмом липея, вообще нет возможности
v57 написав:оплата в фаст-пей. как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла? спс + так через фаст-пей никто не платит? или квитанциями не заморачиваетесь? а мне вот понадобилась
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
нет только 2кн- отправить и отмена. подозреваю, что с минимализмом липея, вообще нет возможности
Недавно платил - пдф квитанция тоже не формировалась (выдавало ошибку "Помилка при формуванні квитанції! Для отримання квитанції виберіть "Надіслати на e-mail"). Ввел адрес мыла и на почту пришло письмо с квиташкой пдф во вложении.
Востаннє редагувалось ramaz в Суб 19 тра, 2018 19:59, всього редагувалось 1 раз.
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v57 написав:оплата в фаст-пей. как-то возможно получить квитанцию в виде пдф, жпег и тп, а не в виде е-мейла? спс + так через фаст-пей никто не платит? или квитанциями не заморачиваетесь? а мне вот понадобилась
Вроде если ввести адрес мыла то становится активна кнопка сохранить квитанцию на компе в пдф формате
нет только 2кн- отправить и отмена. подозреваю, что с минимализмом липея, вообще нет возможности
Проверил сейчас. После ввода мыла появилась кнопка "Получить квитанцию. Pdf" Но не сформировалась (. Раньше работало. Может сбой какой.