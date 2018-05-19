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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7594759575967597
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:19

  Aps написав:
v57 написав:Aps
а у меня не.
вы на сайте liqpay.ua или ?
Так по вашей же ссылке.
https://privatbank.ua/fast-pay.
Может ещё зависит от того за что платить. хз.

Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".
Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:
"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:02

  Flamingo написав:Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:
"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ


Буквально неделю назад все было ок.
Гос программисты доломали очередной приватовский сервис
curiousobro
 
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  #<1 ... 7594759575967597
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