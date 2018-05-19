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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7594759575967597
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:02

  Flamingo написав:Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:
"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ


Буквально неделю назад все было ок.
Гос программисты доломали очередной приватовский сервис
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:09

  Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл
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