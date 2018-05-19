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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7594759575967597
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:02

  Flamingo написав:Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:
"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ


Буквально неделю назад все было ок.
Гос программисты доломали очередной приватовский сервис
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 10:09

  Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:57

  Flamingo написав: Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.
  curiousobro написав:Буквально неделю назад все было ок.
Гос программисты доломали очередной приватовский сервис

Та годі вам - у старих теж усе на соплях трималося. Прихват у цьому плані демонструє стабільність і послідовність.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:51

Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть?
Последний раз снимал валюту в 2012 году. Много чего изменилось...
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:53

  klug написав:
  Flamingo написав: Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.


https://privatbank.ua/check
выбираете тип документа квитанция, вводите номер и будет Вам счастье в виде красивой платежки с печатью в формате pdf
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ramaz
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:53

Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ?
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:55

  acsir написав:Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть?
Последний раз снимал валюту в 2012 году. Много чего изменилось...


В Приват24: Все услуги - Услуги - Заказ наличных.
Выбираете сумму, валюту и отделение где планируете забирать.
Заявку за пару дней лучше сделать

Через кассу, с КДВ без комиссии
Востаннє редагувалось ramaz в Нед 20 тра, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:56

  acsir написав:Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть?

Банкомат - нет. Касса - да. Прямо к кассиру. Без комиса.
Если сумма большая - лучше предварительно заказать
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 12:56

  acsir написав:Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть?
Последний раз снимал валюту в 2012 году. Много чего изменилось...

До каси...буде сума видадуть, ні...замовите на завтра, післязавтра.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 13:53

  ramaz написав:
  klug написав:
  Flamingo написав: Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.


https://privatbank.ua/check
выбираете тип документа квитанция, вводите номер и будет Вам счастье в виде красивой платежки с печатью в формате pdf

PDF не у всіх котується, навіть після кольорового принтера. Все ж мова йшла про термінал.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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