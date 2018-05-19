Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".
В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл
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Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть? Последний раз снимал валюту в 2012 году. Много чего изменилось...
acsir написав:Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть? Последний раз снимал валюту в 2012 году. Много чего изменилось...
В Приват24: Все услуги - Услуги - Заказ наличных. Выбираете сумму, валюту и отделение где планируете забирать. Заявку за пару дней лучше сделать
Через кассу, с КДВ без комиссии
Востаннє редагувалось ramaz в Нед 20 тра, 2018 12:56, всього редагувалось 1 раз.
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acsir написав:Подскажите, какие сейчас есть варианты снятия наличной валюты с долларовой КДВ Привата? Банкомат, касса? Прямо к кассиру или через менеджера? Комиссии какие-то есть? Последний раз снимал валюту в 2012 году. Много чего изменилось...
До каси...буде сума видадуть, ні...замовите на завтра, післязавтра.