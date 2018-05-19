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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7595759675977598
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:03

  ramaz написав:
  klug написав:
  Flamingo написав: Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.


https://privatbank.ua/check
выбираете тип документа квитанция, вводите номер и будет Вам счастье в виде красивой платежки с печатью в формате pdf

добавчик
а этот № узнать в чате ликпея, сообщив id
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:05

  vollena71 написав:
  Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл

Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше, vollena71, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:09

  mustbe написав:Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ?

Обычно 1000 (там менюха выскакивает типа 100 (иногда 50), 200, 600 (иногда 500), 1000). Но могут быть и варианты. Как-то один банкомат загруженный исключительно "сковородками" по чужой карте сподобился даже 20кГрн. налить - но было это еще при Коломойском
Flamingo
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Повідомлень: 492
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Подякував: 21 раз.
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  #<1 ... 7595759675977598
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