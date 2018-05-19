Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".
В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл
Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше, vollena71, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию
mustbe написав:Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ?
Обычно 1000 (там менюха выскакивает типа 100 (иногда 50), 200, 600 (иногда 500), 1000). Но могут быть и варианты. Как-то один банкомат загруженный исключительно "сковородками" по чужой карте сподобился даже 20кГрн. налить - но было это еще при Коломойском