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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 7595759675977598 Додано: Нед 20 тра, 2018 14:03 ramaz написав: klug написав: Flamingo написав: Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота". Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.



https://privatbank.ua/check

выбираете тип документа квитанция, вводите номер и будет Вам счастье в виде красивой платежки с печатью в формате pdf выбираете тип документа квитанция, вводите номер и будет Вам счастье в виде красивой платежки с печатью в формате pdf

добавчик

а этот № узнать в чате ликпея, сообщив id добавчика этот № узнать в чате ликпея, сообщив id v57 Повідомлень: 1714 З нами з: 14.03.10 Подякував: 62 раз. Подякували: 120 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 14:05 vollena71 написав: Flamingo написав: "Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл

Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше, vollena71, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше,, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию Flamingo

Повідомлень: 493 З нами з: 20.03.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 14:09 mustbe написав: Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ? Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ?

Обычно 1000 (там менюха выскакивает типа 100 (иногда 50), 200, 600 (иногда 500), 1000). Но могут быть и варианты. Как-то один банкомат загруженный исключительно "сковородками" по чужой карте сподобился даже 20кГрн. налить - но было это еще при Коломойском Обычно 1000 (там менюха выскакивает типа 100 (иногда 50), 200, 600 (иногда 500), 1000). Но могут быть и варианты. Как-то один банкомат загруженный исключительно "сковородками" по чужой карте сподобился даже 20кГрн. налить - но было это еще при Коломойском Flamingo

Повідомлень: 493 З нами з: 20.03.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:31 А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции? M-Audio Повідомлень: 1214 З нами з: 23.03.11 Подякував: 195 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 15:58 M-Audio написав: А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции? А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции?





При авторизации через телефон депозит пополнить не даст, попросит карту. Экий вы затейник. При авторизации через телефон депозит пополнить не даст, попросит карту. Экий вы затейник. WachtAmRhein

Повідомлень: 8308 З нами з: 16.11.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01 klug написав: Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест. Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест. Підходите до терміналу, авторизацію не робите та шукаєте пункт роздрукувати квитанцію. Запросить її код і місяць проведення операції. Якщо знайде, то запропонує її роздрукувати. Підходите до терміналу, авторизацію не робите та шукаєте пункт роздрукувати квитанцію. Запросить її код і місяць проведення операції. Якщо знайде, то запропонує її роздрукувати. MASolomko

Повідомлень: 78 З нами з: 08.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 16:06 Flamingo написав: Aps написав: v57 написав: Aps

а у меня не.

вы на сайте liqpay.ua или ? Так по вашей же ссылке.

https://privatbank.ua/fast-pay .

Может ещё зависит от того за что платить. хз. Так по вашей же ссылке.Может ещё зависит от того за что платить. хз.

Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:

"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло otg Повідомлень: 1840 З нами з: 14.08.16 Подякував: 38 раз. Подякували: 161 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 тра, 2018 16:39 otg написав: Flamingo написав: Aps написав: Так по вашей же ссылке.

https://privatbank.ua/fast-pay .

Может ещё зависит от того за что платить. хз. Так по вашей же ссылке.Может ещё зависит от того за что платить. хз.

Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:

"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло

Ну судя по поводу того что не отправилось и не распечаталось не только у меня, то как минимум НЕ ВСЕГДА. Или Вы написали свой пост чтобы похвастаться, что у вас всегда? Поздравляю. Но ведь как бывает - что-то идёт все время как всегда, а потом вдруг какая-то неожиданность случается в первый раз... Ну судя по поводу того что не отправилось и не распечаталось не только у меня, то как минимум НЕ ВСЕГДА. Или Вы написали свой пост чтобы похвастаться, что у вас всегда? Поздравляю. Но ведь как бывает - что-то идёт все время как всегда, а потом вдруг какая-то неожиданность случается в первый раз... Flamingo

Повідомлень: 493 З нами з: 20.03.15 Подякував: 21 раз. Подякували: 128 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7595759675977598 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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