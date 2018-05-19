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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7595759675977598
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:03

  ramaz написав:
  klug написав:
  Flamingo написав: Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.


https://privatbank.ua/check
выбираете тип документа квитанция, вводите номер и будет Вам счастье в виде красивой платежки с печатью в формате pdf

добавчик
а этот № узнать в чате ликпея, сообщив id
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:05

  vollena71 написав:
  Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".

В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл

Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше, vollena71, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 14:09

  mustbe написав:Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ?

Обычно 1000 (там менюха выскакивает типа 100 (иногда 50), 200, 600 (иногда 500), 1000). Но могут быть и варианты. Как-то один банкомат загруженный исключительно "сковородками" по чужой карте сподобился даже 20кГрн. налить - но было это еще при Коломойском
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:31

А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:58

  M-Audio написав:А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции?



При авторизации через телефон депозит пополнить не даст, попросит карту. Экий вы затейник.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:01

  klug написав:Там ще у терміналі треба знайти, куди цей номер вводити - я так і не осилив цей квест.
Підходите до терміналу, авторизацію не робите та шукаєте пункт роздрукувати квитанцію. Запросить її код і місяць проведення операції. Якщо знайде, то запропонує її роздрукувати.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:06

  Flamingo написав:
  Aps написав:
v57 написав:Aps
а у меня не.
вы на сайте liqpay.ua или ?
Так по вашей же ссылке.
https://privatbank.ua/fast-pay.
Может ещё зависит от того за что платить. хз.

Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".
Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:
"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ
всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 16:39

  otg написав:
  Flamingo написав:
  Aps написав: Так по вашей же ссылке.
https://privatbank.ua/fast-pay.
Может ещё зависит от того за что платить. хз.

Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".
Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:
"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ
всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло

Ну судя по поводу того что не отправилось и не распечаталось не только у меня, то как минимум НЕ ВСЕГДА. Или Вы написали свой пост чтобы похвастаться, что у вас всегда? Поздравляю. Но ведь как бывает - что-то идёт все время как всегда, а потом вдруг какая-то неожиданность случается в первый раз...
Flamingo
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