Flamingo написав:"Распечатать" - выдавал ошибку.. Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".
В среду - пятницу платила за несколько квартир, квитанции приходили с переменным успехом, горячка квитанции присоединяла к чату или присылала на мейл
Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше, vollena71, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию
mustbe написав:Сколько зеленая тумба обычно дает за раз с карты другого банка ?
Обычно 1000 (там менюха выскакивает типа 100 (иногда 50), 200, 600 (иногда 500), 1000). Но могут быть и варианты. Как-то один банкомат загруженный исключительно "сковородками" по чужой карте сподобился даже 20кГрн. налить - но было это еще при Коломойском
А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции?
M-Audio написав:А скажите, панове, сильно палевно будет провернуть операцию по передаче наличности путем создания пополнения приват-вклада, дальнейшей авторизацией в тумбе в другом городе с помощью телефона, с дальнейшим завершением этой операции?
При авторизации через телефон депозит пополнить не даст, попросит карту. Экий вы затейник.
Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота". Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря: "Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ
всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло
Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота". Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря: "Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ
всегда без проблем и печатается и отправляется на мыло
Ну судя по поводу того что не отправилось и не распечаталось не только у меня, то как минимум НЕ ВСЕГДА. Или Вы написали свой пост чтобы похвастаться, что у вас всегда? Поздравляю. Но ведь как бывает - что-то идёт все время как всегда, а потом вдруг какая-то неожиданность случается в первый раз...
Добрый всем вечер. Суть вопроса: - дочь поступает учиться в германский универ. Для получения студ.визы требуется иметь блок.счет в ДойчеБанке. Везти наличку не хочет, хочет на открытый там счет перевести суммы из Привата. Вопрос к знатокам: -Как это сделать, какими валютами лучше переводить, ну и т.д.