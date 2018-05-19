Flamingo написав:

Aps написав: v57 написав: Aps

а у меня не.

вы на сайте liqpay.ua или ? Так по вашей же ссылке.

https://privatbank.ua/fast-pay .

Может ещё зависит от того за что платить. хз. Так по вашей же ссылке.Может ещё зависит от того за что платить. хз.

Я после Ваших сообщений тоже решил ночью протестить данный сервис на обычной коммуналке. Протестил ;(. Все данные подтянулись правильно и платеж ушел после чего нудные кнопки появились: и "распечатать пдф", и "отослать на мыло", но... Клик на "Распечатать" - выдавал ошибку и система предлагала отправить квитаху на мыло. Воспользовался. Отправлял на 3 РАЗНЫХ мыла (gmail.com, ukr.net, mail.gov.ua) - НЕ ДОШЛО НИКУДА!!! Хотя и выдавало сообщение, что квитанция успешно отправлена (папки СПАМ у всех трех мыло тоже проверял - там ничего не было). Утром уже позвонил на гарячку - оператор долго и нудно копался, но таки нашел квитанцию - вернее дал ее номер и предложил распечатать в терминале "бегемота".Вот такой вот стремный сервис оплаты коммуналки fast-pay. Или проще говоря:"Ось така фігня малята!" (с) Дід Панас "Вечірня казка" на УТ