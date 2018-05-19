Тоже отопление вчера. Так и не пришло на мыло - сегодня у поддержки узнавал номер квитанции и сам скачивал с
А неделю назад оплату делал - все сразу на мыло пришло, хотя пдф тоже не формировался сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:32
Тоже отопление вчера. Так и не пришло на мыло - сегодня у поддержки узнавал номер квитанции и сам скачивал с
А неделю назад оплату делал - все сразу на мыло пришло, хотя пдф тоже не формировался сразу
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Додано: Нед 20 тра, 2018 17:40
Крипта...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:57
Согласно
Подумайте над перевод SWIFT, наверное.
ps Интересно ещё то, что
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