Тоже отопление вчера. Так и не пришло на мыло - сегодня у поддержки узнавал номер квитанции и сам скачивал с
А неделю назад оплату делал - все сразу на мыло пришло, хотя пдф тоже не формировался сразу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:32
Тоже отопление вчера. Так и не пришло на мыло - сегодня у поддержки узнавал номер квитанции и сам скачивал с
А неделю назад оплату делал - все сразу на мыло пришло, хотя пдф тоже не формировался сразу
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Додано: Нед 20 тра, 2018 17:40
Крипта...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:57
Согласно
Подумайте над перевод SWIFT, наверное.
ps Интересно ещё то, что
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:54
Re: Приватбанк
Ото ж и оно:- очень интересно, то и проблем бы не было...
Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести... Никогда не интересовался СВИФТ, поэтому пока не знаю, как лучше, и спрашиваю совета, чтобы долго не считать
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:42
Аналогично, только в чате морочили голову и никакой ссылки не дали.
Но, можно зайти в ликпей и увидеть свой платеж. Правда, без разбивки по квартирам и поставщикам услуг. Сбой, похоже, глобальный.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:51
Re: Приватбанк
сміття, не врегульоване жодними законами..(по крайній мірі в нас)
+50грн !
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