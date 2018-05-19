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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7596759775987599
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:32

  chipmunk написав:Вчора платив опалення, роздруковка - помилка, на мило доповзли сьогодні


Тоже отопление вчера. Так и не пришло на мыло - сегодня у поддержки узнавал номер квитанции и сам скачивал с https://privatbank.ua/check
А неделю назад оплату делал - все сразу на мыло пришло, хотя пдф тоже не формировался сразу
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:40

  protefiks1959 написав:Добрый всем вечер.
Суть вопроса: - дочь поступает учиться в германский универ. Для получения студ.визы требуется иметь блок.счет в ДойчеБанке. Везти наличку не хочет, хочет на открытый там счет перевести суммы из Привата. Вопрос к знатокам: -Как это сделать, какими валютами лучше переводить, ну и т.д.

Крипта... 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:57

  protefiks1959 написав:Как это сделать, какими валютами лучше переводить, ну и т.д.
Согласно информации на сайте счёт открыт в евро. Если будет другая валюта, то примениться автоматическая конвертация.
Подумайте над перевод SWIFT, наверное.

ps Интересно ещё то, что представительство банка есть Киеве, но оно не работает с физ. лицами.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 18:54

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:ps Интересно ещё то, что представительство банка есть Киеве, но оно не работает с физ. лицами.
Ото ж и оно:- очень интересно, то и проблем бы не было...
Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести... Никогда не интересовался СВИФТ, поэтому пока не знаю, как лучше, и спрашиваю совета, чтобы долго не считать
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:42

  Flamingo написав:Спасибо, дорогой человек, за подсказку. Дело в том что в продолжении моей истории - пошел к терминалу и пытался по коду квитанции ее распечатать. Но получил отлуп - такой квитанции - нет. Очередной звонок на ГЛ - закончился ничем - сказали что по номеру квитанции тоже ничего не видят и вообще, поскольку платеж был сегодня квитанция появится только через 3 дня. Но прочитав Ваше, vollena71, обратился в чат. И вуаля - буквально через 5 минут мне прислали ссылку на квитанцию

Аналогично, только в чате морочили голову и никакой ссылки не дали.
Но, можно зайти в ликпей и увидеть свой платеж. Правда, без разбивки по квартирам и поставщикам услуг. Сбой, похоже, глобальный.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 19:51

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Крипта...


сміття, не врегульоване жодними законами..(по крайній мірі в нас)
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greenozon
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