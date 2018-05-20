Игорь Валерьевич написав:Solar_simfi Подскажите пожалуйста, оплачивать проезд в метрополитене с картой PayPass можно только если она именная? или не обязательно именная? И карты каких банков с PayPass принимают к оплате в метрополитене?
Иногда очень полезно сходить по ссылке и почитать.
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curiousobro Я то прочитал, просто хотел узнать ответ у тех кто на практике пользуется такой картой в метро, так как несколько дней назад при попытке открыть подобную карту в ИДЕЯ банке сказали что для оплаты в метро нужно чтоб она была не только с PayPass а и обязательно именной. В любом случае пардон, если вас это задело.
Игорь Валерьевич написав:curiousobro Я то прочитал, просто хотел узнать ответ у тех кто на практике пользуется такой картой в метро, так как несколько дней назад при попытке открыть подобную карту в ИДЕЯ банке сказали что для оплаты в метро нужно чтоб она была не только с PayPass а и обязательно именной. В любом случае пардон, если вас это задело.
Любые с пэйпасс проходят, но некоторые не пускают второй раз (нельзя провести спутника). С приватовскими все ок, хоть за толпу оплачивай.
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protefiks1959 написав:Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести...
В гривне отправлять не желательно ибо, если там наша валюта не популярная, то конвертация пойдет по невыгодному для тебя курсу. Поэтому или евро (желательно), или доллар. В обменниках курс может быть выгоднее, чем в обменах через электронные службы.
В статье за август 2015 года писалось, что средства необходимо переводить через SWIFT. Посмотрите реквизиты счёта, далее смотрите через какие службы по ним можно совершить перевод. Сравните тарифы и, возможно, лучше уточнить у банка о приёме средств через желанную тобой службу.
Также узнайте у банка необходима ли для валютного перевода имееть е-лицензию.
protefiks1959 написав:Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести...
В гривне отправлять не желательно ибо, если там наша валюта не популярная, то конвертация пойдет по невыгодному для тебя курсу. Поэтому или евро (желательно), или доллар. В обменниках курс может быть выгоднее, чем в обменах через электронные службы.
Никаких "или доллар", только евро! На конвертации он больше потеряет. Найти дешевый евро по городу, купить, прийти, положить на "Приват-вклад" (он должен быть открыт заранее) в евро, с него перевести на КДВ и SWIFTом по реквизитам - на Германию. И будет Вам счастье
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
protefiks1959 написав:Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести...
В гривне отправлять не желательно ибо, если там наша валюта не популярная, то конвертация пойдет по невыгодному для тебя курсу. Поэтому или евро (желательно), или доллар. В обменниках курс может быть выгоднее, чем в обменах через электронные службы.
Никаких "или доллар", только евро! На конвертации он больше потеряет. Найти дешевый евро по городу, купить, прийти, положить на "Приват-вклад" (он должен быть открыт заранее) в евро, с него перевести на КДВ и SWIFTом по реквизитам - на Германию. И будет Вам счастье
Сколько стоит такой Свифт и какие суммы можно отправлять?