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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7597759875997600
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:15

  Игорь Валерьевич написав:Solar_simfi Подскажите пожалуйста, оплачивать проезд в метрополитене с картой PayPass можно только если она именная? или не обязательно именная? И карты каких банков с PayPass принимают к оплате в метрополитене?


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curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:35

curiousobro Я то прочитал, просто хотел узнать ответ у тех кто на практике пользуется такой картой в метро, так как несколько дней назад при попытке открыть подобную карту в ИДЕЯ банке сказали что для оплаты в метро нужно чтоб она была не только с PayPass а и обязательно именной. В любом случае пардон, если вас это задело. :roll:
Игорь Валерьевич
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:40

  Игорь Валерьевич написав:curiousobro Я то прочитал, просто хотел узнать ответ у тех кто на практике пользуется такой картой в метро, так как несколько дней назад при попытке открыть подобную карту в ИДЕЯ банке сказали что для оплаты в метро нужно чтоб она была не только с PayPass а и обязательно именной. В любом случае пардон, если вас это задело. :roll:

Любые с пэйпасс проходят, но некоторые не пускают второй раз (нельзя провести спутника). С приватовскими все ок, хоть за толпу оплачивай.
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wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:31

  protefiks1959 написав:Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести...
В гривне отправлять не желательно ибо, если там наша валюта не популярная, то конвертация пойдет по невыгодному для тебя курсу.
Поэтому или евро (желательно), или доллар. В обменниках курс может быть выгоднее, чем в обменах через электронные службы.

В статье за август 2015 года писалось, что средства необходимо переводить через SWIFT.
Посмотрите реквизиты счёта, далее смотрите через какие службы по ним можно совершить перевод. Сравните тарифы и, возможно, лучше уточнить у банка о приёме средств через желанную тобой службу.

Также узнайте у банка необходима ли для валютного перевода имееть е-лицензию.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:44

wig спасибо! значит пойду я в приват банк. :D
Игорь Валерьевич
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:49

  Игорь Валерьевич написав:wig спасибо! значит пойду я в приват банк. :D

Ну так пока акция, само собой!
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:59

  MASolomko написав:
  protefiks1959 написав:Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести...
В гривне отправлять не желательно ибо, если там наша валюта не популярная, то конвертация пойдет по невыгодному для тебя курсу.
Поэтому или евро (желательно), или доллар. В обменниках курс может быть выгоднее, чем в обменах через электронные службы.


Никаких "или доллар", только евро! На конвертации он больше потеряет.
Найти дешевый евро по городу, купить, прийти, положить на "Приват-вклад" (он должен быть открыт заранее) в евро, с него перевести на КДВ и SWIFTом по реквизитам - на Германию.
И будет Вам счастье :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:11

Если он участник GOLD-клуба, то можно и с валютной Уни. Комиссии быть не должно при срочных переводов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:17

  Искатель написав:
  MASolomko написав:
  protefiks1959 написав:Значит, кладём евро на уни и переводим, или доллары или гривни - и конвертация...Или лучше в обменнике конвертнуть и просто занести на уни, и перевести...
В гривне отправлять не желательно ибо, если там наша валюта не популярная, то конвертация пойдет по невыгодному для тебя курсу.
Поэтому или евро (желательно), или доллар. В обменниках курс может быть выгоднее, чем в обменах через электронные службы.


Никаких "или доллар", только евро! На конвертации он больше потеряет.
Найти дешевый евро по городу, купить, прийти, положить на "Приват-вклад" (он должен быть открыт заранее) в евро, с него перевести на КДВ и SWIFTом по реквизитам - на Германию.
И будет Вам счастье :)

Сколько стоит такой Свифт и какие суммы можно отправлять?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:28

Подскажите, в П24 обмен валюты только в одну сторону теперь работает? )
ishvara
 
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