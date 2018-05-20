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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7598759976007601
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:55

  Игорь Валерьевич написав:wig спасибо! значит пойду я в приват банк. :D

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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:59

  isen написав:Сколько стоит такой Свифт и какие суммы можно отправлять?

Раньше было 12+0,5%
Без документов до 15000 грн в экв
С подтверждающими документами (счета за обучение и пр) до 150000 грн
упс. вспомнил - ограничения в 150000 сняты, тоесть с документами без ограничений
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:51

Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае. Сделайте ей именную Уни в евро, а себе оставьте безымянку. Будете тут пополнять по мере необходимости, а она там тратить. Наличку снять за 2% можно будет в крайнем случае.

По моему самый лучший вариант.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:03

  WachtAmRhein написав:Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае. Сделайте ей именную Уни в евро, а себе оставьте безымянку. Будете тут пополнять по мере необходимости, а она там тратить. Наличку снять за 2% можно будет в крайнем случае.

По моему самый лучший вариант.

Ей надо Немецкий банковский счёт она там учится будет это не туризм.
  protefiks1959 написав:Добрый всем вечер.
Суть вопроса: - дочь поступает учиться в германский универ. Для получения студ.визы требуется иметь блок.счет в ДойчеБанке. Везти наличку не хочет, хочет на открытый там счет перевести суммы из Привата. Вопрос к знатокам: -Как это сделать, какими валютами лучше переводить, ну и т.д.


Поэтому да пусть откроет счёт в Германии сбросит вам реквизиты
И вы делайте SWIFT перевод в евро со своего евро счета
Никаких долларов и гривен только евро
https://privatbank.ua/peverodi-swift
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:16

  WachtAmRhein написав:Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае.
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения, эти средства блокируется для использования на протяжении учебного года.
Каждый месяц разрешено снимать с данного счёта только сумму, которая тратится за месяц обучения.

Без этого не получится поступить и, скорее всего, въехать в страну.
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