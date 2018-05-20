isen написав:Сколько стоит такой Свифт и какие суммы можно отправлять?
Раньше было 12+0,5% Без документов до 15000 грн в экв С подтверждающими документами (счета за обучение и пр) до 150000 грн упс. вспомнил - ограничения в 150000 сняты, тоесть с документами без ограничений
Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае. Сделайте ей именную Уни в евро, а себе оставьте безымянку. Будете тут пополнять по мере необходимости, а она там тратить. Наличку снять за 2% можно будет в крайнем случае.
WachtAmRhein написав:Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае. Сделайте ей именную Уни в евро, а себе оставьте безымянку. Будете тут пополнять по мере необходимости, а она там тратить. Наличку снять за 2% можно будет в крайнем случае.
По моему самый лучший вариант.
Ей надо Немецкий банковский счёт она там учится будет это не туризм.
protefiks1959 написав:Добрый всем вечер. Суть вопроса: - дочь поступает учиться в германский универ. Для получения студ.визы требуется иметь блок.счет в ДойчеБанке. Везти наличку не хочет, хочет на открытый там счет перевести суммы из Привата. Вопрос к знатокам: -Как это сделать, какими валютами лучше переводить, ну и т.д.
Поэтому да пусть откроет счёт в Германии сбросит вам реквизиты И вы делайте SWIFT перевод в евро со своего евро счета Никаких долларов и гривен только евро https://privatbank.ua/peverodi-swift
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
WachtAmRhein написав:Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае.
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения, эти средства блокируется для использования на протяжении учебного года. Каждый месяц разрешено снимать с данного счёта только сумму, которая тратится за месяц обучения.
Без этого не получится поступить и, скорее всего, въехать в страну.