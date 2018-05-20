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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:59
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:51
Я не пойму зачем что-то куда-то слать? В Германии ей наличка понадобится в самом крайнем случае. Сделайте ей именную Уни в евро, а себе оставьте безымянку. Будете тут пополнять по мере необходимости, а она там тратить. Наличку снять за 2% можно будет в крайнем случае.
По моему самый лучший вариант.
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:03
Ей надо Немецкий банковский счёт она там учится будет это не туризм.
Поэтому да пусть откроет счёт в Германии сбросит вам реквизиты
И вы делайте SWIFT перевод в евро со своего евро счета
Никаких долларов и гривен только евро
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:16
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения, эти средства блокируется для использования на протяжении учебного года.
Каждый месяц разрешено снимать с данного счёта только сумму, которая тратится за месяц обучения.
Без этого не получится поступить и, скорее всего, въехать в страну.
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:44
Якісна робота
На 100% задоволений якістю роботи внутрішнього контролю. Сьогодні подзвонила співробітниця і проінформувала про результати:
1. Платіж був забракований оператором, а не програмним комплексом, фінансовий номер теж. Дії співробітника були неправомірні. З нею буде проведена додаткова робота.
2. Дії оператора чату Жури Олександра неправомірні. Оператор не має права не приймати скаргу і оцінювати її зміст. Теж буде проведена додаткова робота з ним.
3. Оператор Марія (що приймала скарги) діяла в рамках внутрішніх інструкцій і дійсно могла ідентифікувати мене за допомогою інших ознак, а не стандартної ідентифікації. В цій частині моя скарга була необгрунтованою.
Були принесені мені вибачення і подякували за зворотній зв'язок. Абсолютно задоволений якістю роботи департаменту внутрішнього контролю... Справедливість відновлена.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:08
Козак-характерник
Щас уже карты именные с фотом бесплатные, не предлагают взять?
Додано: Пон 21 тра, 2018 16:28
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:10
Ну ясно, а вот на другие расходы универсалу ей пополняйте без всяких свифтов.
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:18
Можно любой. Оплачивал и с Универсалки с инд. дизайном (именной) и картой для выплат неименной с PayPass. Возмещение приходило в любом случае, но, к сожалению, в обеих случаях, только после обращения в поддержку и создания заявок
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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