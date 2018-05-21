RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7599760076017602
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:14

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения


Вища освіта в ФРН безкоштовна
З жовтня 2014 року державна вища освіта стала безкоштовною на всій території Німеччини. При чому як для самих німців, так і для іноземців. Тепер українських студентів у ФРН може побільшати. http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B5%D0%B7 ... a-18018691

Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1804
З нами з: 19.04.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:06

  Ой+ написав:
  MASolomko написав:Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения


Вища освіта в ФРН безкоштовна
З жовтня 2014 року державна вища освіта стала безкоштовною на всій території Німеччини. При чому як для самих німців, так і для іноземців. Тепер українських студентів у ФРН може побільшати. http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B5%D0%B7 ... a-18018691

Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.

Може це приватний вуз
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7032
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7599760076017602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: anikola13, babka_v_kedax, J, Грйс-мэн, slasva, КУБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12950)
21.05.2018 20:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.