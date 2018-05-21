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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:14
MASolomko написав:
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения
Вища освіта в ФРН безкоштовна
Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:06
Ой+ написав: MASolomko написав:
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения
Вища освіта в ФРН безкоштовна
Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.
Може це приватний вуз
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:04
Козак-характерник написав:
На 100% задоволений
Вова,шо ти там им поробив
С Аллы на Уни залетело-обновило остаток в примате раньше,чем пуш/смс от Аллы по привязанной два года назад карте,а ведь ранее так скоро не было ни разу
.Свиня накормлена)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Пон 21 тра, 2018 23:26
Козак-характерник написав:
Були принесені мені вибачення і подякували за зворотній зв'язок. Абсолютно задоволений якістю роботи департаменту внутрішнього контролю... Справедливість відновлена.
Мені теж все повернули як було раніше. Але три тижні нервомотання та слухати таке?!
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