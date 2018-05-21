Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:14
MASolomko написав:
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения
Вища освіта в ФРН безкоштовна
Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Повідомлень: 1804
З нами з: 19.04.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 228 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:06
Ой+ написав: MASolomko написав:
Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения
Вища освіта в ФРН безкоштовна
Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.
Може це приватний вуз
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Повідомлень: 7035
З нами з: 18.06.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 494 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:04
Козак-характерник написав:
На 100% задоволений
Вова,шо ти там им поробив
С Аллы на Уни залетело-обновило остаток в примате раньше,чем пуш/смс от Аллы по привязанной два года назад карте,а ведь ранее так скоро не было ни разу
.Свиня накормлена)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1533
З нами з: 03.12.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: Пон 21 тра, 2018 23:26
Козак-характерник написав:
Були принесені мені вибачення і подякували за зворотній зв'язок. Абсолютно задоволений якістю роботи департаменту внутрішнього контролю... Справедливість відновлена.
Мені теж все повернули як було раніше. Але три тижні нервомотання та слухати таке?!
kalinavalera1
Повідомлень: 4356
З нами з: 07.05.11
Подякував: 641 раз.
Подякували: 455 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:08
приват24 сьогодні ковбасить -
http://prntscr.com/jl08r3
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 2054
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
Подякували: 56 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 11:54
в 8:00 тож подметил,но справился.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1533
З нами з: 03.12.14
Подякував: 138 раз.
Подякували: 150 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 18:25
Уфф, какая ситуация. Сегодня пополнял другому человеку карту, как всегда - авторизовался по телефону, внес деньги, остаток зачисляю на свою универсальную с кредитным лимитом. Делал так многократно, причем последний раз - на той неделе. Всегда было зачисление без комиссий. Сегодня увидел шокирующую надпись, что будет комиссия 2 грн. на сумме меньше 200 грн., т.е. комиссия - больше 1%. Это что вообще такое? У банка поменялись тарифы?
Сержик
Повідомлень: 278
З нами з: 23.01.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:31
Кто в курсе сейчас с уни за кредитные в розетке можно оплатить без проблем и пройдет, как покупка? Комис отсутствует?
Black Jack - White Business
ruvex
Повідомлень: 6103
З нами з: 03.11.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 750 раз.
Профіль
Додано: Вів 22 тра, 2018 19:52
ruvex написав:
Кто в курсе сейчас с уни за кредитные в розетке можно оплатить без проблем и пройдет, как покупка? Комис отсутствует?
Да.
Гурман
Повідомлень: 278
З нами з: 11.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему