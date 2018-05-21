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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7599760076017602
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:14

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения


Вища освіта в ФРН безкоштовна
З жовтня 2014 року державна вища освіта стала безкоштовною на всій території Німеччини. При чому як для самих німців, так і для іноземців. Тепер українських студентів у ФРН може побільшати. http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B5%D0%B7 ... a-18018691

Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:06

  Ой+ написав:
  MASolomko написав:Средства на том счету должны покрыть минимум 1 год обучения


Вища освіта в ФРН безкоштовна
З жовтня 2014 року державна вища освіта стала безкоштовною на всій території Німеччини. При чому як для самих німців, так і для іноземців. Тепер українських студентів у ФРН може побільшати. http://www.dw.com/uk/%D0%B1%D0%B5%D0%B7 ... a-18018691

Гроші потрібні якраз щоб гарантувати прожиття.

Може це приватний вуз
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:04

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:На 100% задоволений
Вова,шо ти там им поробив :?: С Аллы на Уни залетело-обновило остаток в примате раньше,чем пуш/смс от Аллы по привязанной два года назад карте,а ведь ранее так скоро не было ни разу :roll: .Свиня накормлена)
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 23:26

Re: Приватбанк

  Козак-характерник написав:Були принесені мені вибачення і подякували за зворотній зв'язок. Абсолютно задоволений якістю роботи департаменту внутрішнього контролю... Справедливість відновлена.

Мені теж все повернули як було раніше. Але три тижні нервомотання та слухати таке?!
kalinavalera1
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приват24 сьогодні ковбасить - http://prntscr.com/jl08r3
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 11:54

  greenozon написав:приват24 сьогодні ковбасить - http://prntscr.com/jl08r3

в 8:00 тож подметил,но справился.
Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 18:25

Re: Приватбанк

Уфф, какая ситуация. Сегодня пополнял другому человеку карту, как всегда - авторизовался по телефону, внес деньги, остаток зачисляю на свою универсальную с кредитным лимитом. Делал так многократно, причем последний раз - на той неделе. Всегда было зачисление без комиссий. Сегодня увидел шокирующую надпись, что будет комиссия 2 грн. на сумме меньше 200 грн., т.е. комиссия - больше 1%. Это что вообще такое? У банка поменялись тарифы?
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:31

Re: Приватбанк

Кто в курсе сейчас с уни за кредитные в розетке можно оплатить без проблем и пройдет, как покупка? Комис отсутствует?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:52

  ruvex написав:Кто в курсе сейчас с уни за кредитные в розетке можно оплатить без проблем и пройдет, как покупка? Комис отсутствует?

Да.
Гурман
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  #<1 ... 7599760076017602
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