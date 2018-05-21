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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:11
Re: Приватбанк
Мнения разделились?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:15
Это покупка, без проблем
Всё IMHO
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:36
Я покупал в воскресенье за кредитные. Без комиссии. Но сегодня только списалось и написано подтверждение предавторизации. А в воскресенье пришла сам типа предавторизация.
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:40
Re: Приватбанк
Приват как-то криво квитанции формирует. То с печатью, то без. Один и тот же плптеж, но с разных компов захожу. Или на экране написана моя фамилия плательщика, а в квитанции прошедшей на почту нет.
Додано: Вів 22 тра, 2018 22:49
Заметил такую фишку и в других интернет-магазинах.
В интернетах пишут, что это сделано для того, чтобы сделать возврат средств (при возврате товара или отмене заказа) "более правильным"
В таком случае просто снимается блокировка со средств на карте клиента
Всё IMHO
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