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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7600760176027603
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:11

Re: Приватбанк

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Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:15

  ruvex написав:Кто в курсе сейчас с уни за кредитные в розетке можно оплатить без проблем и пройдет, как покупка? Комис отсутствует?

Это покупка, без проблем
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:36

Я покупал в воскресенье за кредитные. Без комиссии. Но сегодня только списалось и написано подтверждение предавторизации. А в воскресенье пришла сам типа предавторизация.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:40

Re: Приватбанк

Приват как-то криво квитанции формирует. То с печатью, то без. Один и тот же плптеж, но с разных компов захожу. Или на экране написана моя фамилия плательщика, а в квитанции прошедшей на почту нет.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 22:49

  andreyiskra написав:Я покупал в воскресенье за кредитные. Без комиссии. Но сегодня только списалось и написано подтверждение предавторизации. А в воскресенье пришла сам типа предавторизация.

Заметил такую фишку и в других интернет-магазинах.
В интернетах пишут, что это сделано для того, чтобы сделать возврат средств (при возврате товара или отмене заказа) "более правильным"
В таком случае просто снимается блокировка со средств на карте клиента
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 09:10

  andreyiskra написав:Приват как-то криво квитанции формирует. То с печатью, то без. Один и тот же плптеж, но с разных компов захожу. Или на экране написана моя фамилия плательщика, а в квитанции прошедшей на почту нет.

Да приходиться сохранять файл на комп, чтоб была печать банка при распечатывании.
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:03

Re: Приватбанк

Кто-то знает, сколько дней делается доп.карта с чипом и фото, если заказывать через карддизайн?
Спасибо.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:37

Re: Приватбанк

Шановні, підкажіть, будь ласка...

При платежі в інтернеті (наприклад поповнення мобільного тощо) з картки ПБ на цьому тижні замість SMS з кодом підтвердження йде вхідний дзвінок на фінансовий телефон, а код надиктовує "робобаба". Скидання дзвінка не допомагає - дзвінок повторюється до 3-х разів, а після останнього SMS все рівно не приходить.
Я ще якось встигаю запам'ятати/записати код, а от у пенсіонерів-батьків проблеми.
Якось можна відмовитись від такого "інформування" та повернутись до старого методу через SMS?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 10:41

Re: Приватбанк

  Viktor написав:Кто-то знает, сколько дней делается доп.карта с чипом и фото, если заказывать через карддизайн?
После заказа карта может быть у тебя на руках обычно через 2-3 недели. Когда не хватало пластика mastercard, то дольше было.
Золотая карта на протяжении недели.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:00

  MASolomko написав:
  Viktor написав:Кто-то знает, сколько дней делается доп.карта с чипом и фото, если заказывать через карддизайн?
После заказа карта может быть у тебя на руках обычно через 2-3 недели. Когда не хватало пластика mastercard, то дольше было.
Золотая карта на протяжении недели.


Спасибо.
Viktor
 
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