Додано: Сер 23 тра, 2018 11:26

Господа, добрый день

Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?

Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.

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