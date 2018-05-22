Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:26
Re: Приватбанк
Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:27
Re: Приватбанк
А может и не быть..
Я так 2 раза заказывал, и ничего не пришло.
По результатам первой заявки сказали типа она в ошибке, надо повторить. При этом на сайте не в ошибке. Когда ещё через месяц и вторая не пришла, то более продвинутая линия поддержки сказала, что в их базе нет адреса, на который я заказываю, поэтому "закажите на другой адрес". При этом при оформлении адрес есть, заполняется и подтягивается
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:38
Re: Приватбанк
Алексей77, способ есть только при наличии самой карты того клиента и пополнении наличкой. По другому никак.
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