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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7601760276037604
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:26

Re: Приватбанк

Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:27

Re: Приватбанк

MASolomko написав:После заказа карта может быть у тебя на руках обычно через 2-3 недели. Когда не хватало пластика mastercard, то дольше было.
Золотая карта на протяжении недели.


А может и не быть..
Я так 2 раза заказывал, и ничего не пришло.
По результатам первой заявки сказали типа она в ошибке, надо повторить. При этом на сайте не в ошибке. Когда ещё через месяц и вторая не пришла, то более продвинутая линия поддержки сказала, что в их базе нет адреса, на который я заказываю, поэтому "закажите на другой адрес". При этом при оформлении адрес есть, заполняется и подтягивается
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.

1000*0.5=5гр
проще заплатить
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:38

Re: Приватбанк

Алексей77, способ есть только при наличии самой карты того клиента и пополнении наличкой. По другому никак.
MASolomko
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  #<1 ... 7601760276037604
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