Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:26
Re: Приватбанк
Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
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Додано: Сер 23 тра, 2018 11:27
Re: Приватбанк
А может и не быть..
Я так 2 раза заказывал, и ничего не пришло.
По результатам первой заявки сказали типа она в ошибке, надо повторить. При этом на сайте не в ошибке. Когда ещё через месяц и вторая не пришла, то более продвинутая линия поддержки сказала, что в их базе нет адреса, на который я заказываю, поэтому "закажите на другой адрес". При этом при оформлении адрес есть, заполняется и подтягивается
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53
Додано: Сер 23 тра, 2018 12:38
Re: Приватбанк
Алексей77, способ есть только при наличии самой карты того клиента и пополнении наличкой. По другому никак.
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:10
Вчера пополнил через терминал Приват вклад. Пришло сообщение, что депозит пополнен. Но деньги на приват вкладе не появились. Подскажите как долго идут деньги или надо уже звонить искать?
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:12
Финмон проверяет, что у Вас за деньги Вдруг они серые! 2 дня крутить могут.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:23
Квиташка есть? Какой статус операции? Стучите в чат. Вы попали. Будьте готовы к проволочкам на недельки 2..3
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 23 тра, 2018 13:25
Ситуация - истек годовой депозит, евро. Банк не предупреждал, не сдал смс, ничего. По договору, даётся вроде 4-5 дней, в течении которых депо можно либо забрать, либо он автоматом продлевается ещё на год.В это время, как он истек, нас физически не было в городе, посему депо не сняли. Банк продлил на год, ессно. Понятно, что в чем-то сами лоханулись, но ***, даже Ощад присылает смс и звонит за несколько дней до окончания депо. Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:00
deser1980
А что за проблема расторгнуть новый? Потеряете новые проценты, но судя по всему они вам и не нужны.
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:01
Треба розуміти що депо - строковий (нерозривний)?
+50грн !
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