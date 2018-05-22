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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7601760276037604
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:26

Re: Приватбанк

Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:27

Re: Приватбанк

MASolomko написав:После заказа карта может быть у тебя на руках обычно через 2-3 недели. Когда не хватало пластика mastercard, то дольше было.
Золотая карта на протяжении недели.


А может и не быть..
Я так 2 раза заказывал, и ничего не пришло.
По результатам первой заявки сказали типа она в ошибке, надо повторить. При этом на сайте не в ошибке. Когда ещё через месяц и вторая не пришла, то более продвинутая линия поддержки сказала, что в их базе нет адреса, на который я заказываю, поэтому "закажите на другой адрес". При этом при оформлении адрес есть, заполняется и подтягивается
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:53

  Алексей77 написав:Господа, добрый день
Подскажите, какой есть способ без комиссии пополнить пенсионную карту Привата (она вроде должна быть Картой для выплат) другого клиента?
Или с минимальной комиссией. Сумма 1000 грн.

1000*0.5=5гр
проще заплатить
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 12:38

Re: Приватбанк

Алексей77, способ есть только при наличии самой карты того клиента и пополнении наличкой. По другому никак.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:10

Вчера пополнил через терминал Приват вклад. Пришло сообщение, что депозит пополнен. Но деньги на приват вкладе не появились. Подскажите как долго идут деньги или надо уже звонить искать?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:12

  barborys написав:Вчера пополнил через терминал Приват вклад. Пришло сообщение, что депозит пополнен. Но деньги на приват вкладе не появились. Подскажите как долго идут деньги или надо уже звонить искать?

Финмон проверяет, что у Вас за деньги :lol: Вдруг они серые! 2 дня крутить могут.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:23

  barborys написав:Вчера пополнил через терминал Приват вклад. Пришло сообщение, что депозит пополнен. Но деньги на приват вкладе не появились. Подскажите как долго идут деньги или надо уже звонить искать?

Квиташка есть? Какой статус операции? Стучите в чат. Вы попали. Будьте готовы к проволочкам на недельки 2..3 :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 13:25

Ситуация - истек годовой депозит, евро. Банк не предупреждал, не сдал смс, ничего. По договору, даётся вроде 4-5 дней, в течении которых депо можно либо забрать, либо он автоматом продлевается ещё на год.В это время, как он истек, нас физически не было в городе, посему депо не сняли. Банк продлил на год, ессно. Понятно, что в чем-то сами лоханулись, но ***, даже Ощад присылает смс и звонит за несколько дней до окончания депо. Вопрос - есть ли какие-то возможности забрать депо, расторгнув депо? Сославшись на форс-мажор, по причине которого нас не было в городе?
deser1980
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:00

deser1980
А что за проблема расторгнуть новый? Потеряете новые проценты, но судя по всему они вам и не нужны.
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:01

Треба розуміти що депо - строковий (нерозривний)?
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 7601760276037604
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